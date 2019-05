Raši: Kľúčovým faktorom rozvoja krajín sa v tomto storočí stávajú dáta

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Paríž 22. mája (TASR) – Kľúčovým faktorom rozvoja krajín sa v tomto storočí stávajú dáta. Len štáty, ktoré vedia pracovať s dátami, vedia byť konkurencieschopné a zlepšovať životy obyvateľov. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) to uviedol v stredu na ministerskom zasadnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorému Slovensko tento rok predsedá.skonštatoval Raši. Iba krajina, ktorá má dáta, ktorá ich vie zhromaždiť, zanalyzovať a potom preniesť do praxe, vie byť podľa neho konkurencieschopná a vie aj zvyšovať úroveň života svojich obyvateľov.Zároveň poznamenal, že zbieranie a analýza dát ide ruka v ruke s ich ochranou.priblížil s tým, že to je jeden z dôvodov, prečo bol pripravený národný projekt kybernetickej bezpečnosti.dodal. Spomenul tiež zavádzanie systému vzdelávania a zvyšovania digitálnych zručností.Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský si myslí, že Slovensko ako výrazne priemyselná krajina musí zásadným spôsobom uchopiť digitálnu transformáciu podnikov.doplnil Lelovský.Umelá inteligencia podľa Rašiho už v životoch ľudí je.priblížil s tým, že pri určitom type otázok na portáli odpovedá automat. Zásadné podľa neho v tomto smere je, aby tieto moderné technológie ľudia vedeli ukontrolovať a tiež aby bolo jasné, kto bude zodpovedný za rozhodnutia, ktoré neurobí človek.Lelovský skonštatoval, že umelá inteligencia môže byť využitá vo všetkých možných druhoch činností.ozrejmil.(osobitná spravodajkyňa TASR Alžbeta Halmová)