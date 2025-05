Raši mieri do Číny, Slovensko sa tam ukáže ako čestný hosť. Na stole bude kultúra, biznis aj nové partnerstvá

Politické rokovania v Pekingu

Otvorenie veľtrhu a vystúpenie na hlavnom podujatí

17.5.2025 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v nedeľu 18. mája odcestuje na zahraničnú pracovnú cestu do Pekingu. Od jeho nástupu do funkcie predsedu parlamentu ide o prvú cestu do Číny. Ako informovala Kancelária Národnej rady (NR) SR, návšteva sa koná na pozvanie čínskej strany a zároveň aj pri príležitosti otvorenia štvrtého ročníka EXPO pre Čínu a krajiny strednej a východnej Európy a Medzinárodného veľtrhu spotrebiteľských tovarov v prístavnom meste Ningbo na východnom pobreží Číny.Slovensko má tento rok na oboch podujatiach štatút čestného hosťa. Spolu s Rašim pôjde do Číny aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ). Cieľom návštevy je dosiahnuť najmä zintenzívnenie obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi Čínou a SR a zároveň zlepšiť reciprocitu oficiálnych návštev SR zo strany čínskych štátnych predstaviteľov.Pracovný program predsedu NR SR sa začne v pondelok 19. mája v Pekingu, kde absolvuje politické rokovania. Prijme ho predseda Stáleho výboru Národného ľudového zhromaždenia Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) Zhao-m Leji-m. „Toto stretnutie vnímam ako dôležitý krok k posilneniu parlamentnej dimenzie našich vzťahov s Čínou,“ podotkol Raši.Rokovať budú napríklad o konkrétnych krokoch vedúcich k implementácii Strategického partnerstva uzavretého v novembri minulého roka medzi SR a Čínou. V utorok 20. mája Raši absolvuje prehliadku zóny 798, kde je plánované umiestnenie budúceho Slovenského kultúrneho inštitútu v Pekingu, ktorý by sa mal otvoriť budúci rok.Druhá časť oficiálnej návštevy predsedu parlamentu v Číne bude pokračovať v meste Ningbo na východe krajiny. V stredu 21. mája Rašiho prijme vicepremiér ČĽR He Lifeng. Budú sa venovať ekonomickým aspektom bilaterálnych vzťahov, a to aj v kontexte pripravovaného China-CEEC Expo 2025 a Veľtrhu spotrebného tovaru.Vo štvrtok 22. mája vystúpi predseda NR SR na slávnostnom otváracom ceremoniáli China-CEEC Expo a Medzinárodnom veľtrhu spotrebiteľských tovarov. „Účasť Slovenska na štvrtom ročníku EXPa pre Čínu považujem nielen za jedinečnú príležitosť na nadviazanie obchodných kontaktov pre slovenské vystavujúce firmy, ktorých tu bude takmer 50, ale najmä je to unikátny nástroj pre posilnenie vzájomných hospodárskych vzťahov a prezentáciu stredoeurópskeho regiónu v Číne,“ uviedol Raši.Kancelária NR SR priblížila, že Expo ako veľtrh spotrebného tovaru je zamerané predovšetkým na predstavenie krajín strednej a východnej Európy. V piatok 23. mája vystúpi Raši na sprievodnom podujatí Expa pre Čínu, konkrétne na Fóre primátorov Číny a krajín strednej a východnej Európy.„Ako bývalého primátora mesta Košice a zároveň aj bývalého ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ma veľmi teší možnosť zúčastniť sa na takejto jedinečnej platforme medzinárodného charakteru a načerpať tu nápady a praxou overené inovácie, ktoré majú potenciál pomôcť občanom priamo u nás na Slovensku,“ doplnil Raši. Kancelária informovala, že na fóre primátorov sa zúčastnia aj zástupcovia miest Košice a Nové Zámky.