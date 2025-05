Európa by dokázala prežiť, nahradenie americkej vojenskej podpory by však stálo bilión dolárov

Obrovské medzery

Najdrahšia položka

17.5.2025 (SITA.sk) - Európa by dokázala prežiť aj bez americkej vojenskej podpory, no podľa novej štúdie Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS) by jej úplné nahradenie trvalo štvrťstoročie a stálo by to až bilión dolárov. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na spomenutú štúdiu publikovanú vo štvrtok.Správa varuje, že hypotetické stiahnutie USA z Európy by zanechalo členské štáty Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na kontinente zraniteľné voči ruskej hrozbe a postavilo by ich pred „tvrdé rozhodnutia“ o tom, ako zaplniť obrovské vzniknuté medzery.Náklady na plnohodnotnú náhradu americkej techniky a personálu by podľa štúdie dosiahli v priebehu 25 rokov približne bilión dolárov. Z toho jednorazové nákupy vojenskej techniky by stáli 226 až 344 miliárd dolárov v závislosti od kvality obstarávaného vybavenia, pričom ďalšie výdavky by tvorili údržba, personál a podporné služby.Najdrahšou položkou by bolo obstaranie 400 taktických bojových lietadiel, 20 torpédoborcov a 24 systémov dlhého dosahu protivzdušnej obrany. IISS odhaduje, že v prípade veľkej vojenskej operácie na odrazenie ruského útoku by samotná náhrada 128-tisíc amerických vojakov stála viac ako 12 miliárd dolárov.Štúdia nezahŕňa ďalšie významné položky, ktoré sa pomerne ťažko vyčísľujú - napríklad v oblasti velenia, koordinácie, vesmíru, spravodajstva a prieskumu, ako aj jadrových zbraní. Európske krajiny by museli obsadiť aj kľúčové pozície, ako je najvyšší veliteľ spojeneckých síl v Európe, a výrazne posilniť diplomatickú koordináciu, konštatuje štúdia IISS.