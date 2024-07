Raši navštívil mesto Martin. Bývalé vlády obvinil z financovania nezmyselných projektov a priblížil zámer s lanovou dopravou (video)

Podpora regiónov

Diskutovalo sa aj o zriedení nových projektov

Takmer 300 podporených projektov

8.7.2024 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši navštívil v rámci rezortných dní mesto Martin. So štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom si vypočuli problémy samospráv, zároveň ich informovali o zámeroch a novinkách ministerstva Ako informoval odbor komunikácie rezortu, hovorilo sa o Rade vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie , ktorá vznikla ako podpora regiónov.Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie vznikla ako podpora regiónov, aby samosprávy neboli pri rôznych riešeniach a zákonoch, ktoré majú na ne priamy dosah, obchádzané. Jedným z cieľov MIRRI SR je urobiť v eurofondoch z Programu Slovensko poriadok prostredníctvom revízie eurofondov, s cieľom napĺňať potreby samospráv zmysluplne a efektívne.„Primátor Martina dostal za bývalej vlády peniaze na rozvoj koľajovej dopravy, pričom tu žiadne koľaje ani električku nemá. My veríme, že tomuto regiónu budeme vedieť pomôcť. Napríklad tak, že sa miesto koľajovej na Martinské hole urobí lanová doprava, aby boli naozaj perspektívnym strediskom,“ vysvetlil šéf rezortu investícií.Diskutovalo sa aj o zriadení fondu na predprojektovú prípravu.„Najväčšia položka a najväčšie sklamanie samospráv je, keď dajú peniaze na projektovú dokumentáciu a na konci dňa majú neschválený projekt,“ doplnil Michal Kaliňák. Súčasne sa riešilo aj zriadenie Agentúry pre správu štátneho prebytočného majetku, aby mohli byť pozemky a nevyužívané štátne budovy presunuté samosprávam na verejné účely.„Napríklad aj na potreby ako parkoviská, zariadenia pre seniorov či nájomné byty, aby nemuseli stavať nové budovy, ale bezodplatne na to získali budovu v správe štátu,“ dodal Kaliňák.V okrese Martin bolo z rôznych operačných programov podporených 297 projektov v celkovej zazmluvnenej sume viac ako 418 milión eur. Suma viac ako 2 miliardy eur je vyčlenená na realizáciu investícií, ktoré sú v priamej rozhodovacej právomoci regiónov prostredníctvom Integrovaných územných investícií (IÚI). Mesto Martin, ako aj mestá a obce v okrese, sú v rámci IÚI mechanizmu oprávnené na financovanie z alokácie Rady partnerstva ŽSK, pre ktorý celková alokácia predstavuje sumu 128,5 milióna eur.„Ako sme dnes počuli, ÚMR aj MIRRI majú za cieľ, aby sa podporovali projekty, ktoré významným spôsobom posunú regióny vpred. Verím, že sa nám podarí zmeniť zadanie a miesto zubačky začneme stavať vzdušnú cestu, ktorá ukončí úpadok Martinských holí aj regiónu,“ uzavrel primátor mesta Martin Ján Danko