 Nedeľa 3.5.2026
 Meniny má Galina
 24hod.sk    Z domova

03. mája 2026

Raši odcestuje do Kodane, zúčastní sa rokovaní s predsedami parlamentov krajín EÚ


Tagy: Predseda Národnej rady SR (NR SR) Zahraničná cesta

„V čase hybridných hrozieb je nevyhnutné, aby národné parlamenty vystupovali ako garanti dôvery občanov," uviedol. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky



3.5.2026 (SITA.sk) - „V čase hybridných hrozieb je nevyhnutné, aby národné parlamenty vystupovali ako garanti dôvery občanov," uviedol.


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši v nedeľu popoludní odcestuje na zahraničnú pracovnú cestu do dánskej Kodane. Zúčastní sa na Konferencii predsedov parlamentov krajín Európskej únie (EUSC), ktorá predstavuje zásadný orgán v medziparlamentných vzťahoch a koordinácii spoločných aktivít v rámci EÚ.

Bilaterálne rokovania


Súčasťou programu predsedu parlamentu sú naplánované aj bilaterálne rokovania s maršalom poľského Sejmu Włodzimierzom Czarzastym, predsedom parlamentu Čiernej Hory Andrijom Mandićom a šéfom moldavského parlamentu Igorom Grosuom. Informovala o tom Kancelária Národnej rady SR.

Predseda parlamentu Richard Raši účasť na tomto vrcholnom fóre predsedov parlamentov členských krajín EÚ vníma aj ako príležitosť na presadzovanie národno-štátnych záujmov Slovenska priamo pri tvorbe budúcej podoby Európy. Zdôrazňuje pritom význam parlamentnej diplomacie, ktorá musí v čase geopolitických neistôt pôsobiť ako stabilná kotva demokratickej legitimity.

Pozícia Slovenska


V čase hybridných hrozieb je nevyhnutné, aby národné parlamenty vystupovali ako garanti dôvery občanov. Moja účasť na tomto samite predsedov v Kodani potvrdzuje náš záväzok byť konštruktívnym, no principiálnym partnerom, ktorý chráni v prvom rade slovenské záujmy v širšom európskom kontexte,“ uviedol pred cestou predseda Národnej rady SR Richard Raši.

V rámci diskusie o rozširovaní EÚ bude Richard Raši prezentovať pozíciu Slovenska, ktoré tento proces považuje za strategickú investíciu do mieru a prosperity európskeho priestoru. SR v tomto smere aktívne podporuje najmä integračné ambície kandidátskych krajín západného Balkánu a Moldavska.

Rozširovanie nevnímame len ako technickú debatu. Sme pripravení podporovať reformné úsilie našich partnerov, ktoré je založené na férovosti a jasných zásluhách,“ doplnil v tejto súvislosti predseda parlamentu.


Zdroj: SITA.sk - Raši odcestuje do Kodane, zúčastní sa rokovaní s predsedami parlamentov krajín EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

