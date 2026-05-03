Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
Raši odcestuje do Kodane, zúčastní sa rokovaní s predsedami parlamentov krajín EÚ
„V čase hybridných hrozieb je nevyhnutné, aby národné parlamenty vystupovali ako garanti dôvery občanov," uviedol. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši v nedeľu popoludní odcestuje na zahraničnú pracovnú cestu do dánskej Kodane. Zúčastní sa na Konferencii predsedov parlamentov krajín Európskej únie (EUSC), ktorá predstavuje zásadný orgán v medziparlamentných vzťahoch a koordinácii spoločných aktivít v rámci EÚ.
Bilaterálne rokovania
Súčasťou programu predsedu parlamentu sú naplánované aj bilaterálne rokovania s maršalom poľského Sejmu Włodzimierzom Czarzastym, predsedom parlamentu Čiernej Hory Andrijom Mandićom a šéfom moldavského parlamentu Igorom Grosuom. Informovala o tom Kancelária Národnej rady SR.
Predseda parlamentu Richard Raši účasť na tomto vrcholnom fóre predsedov parlamentov členských krajín EÚ vníma aj ako príležitosť na presadzovanie národno-štátnych záujmov Slovenska priamo pri tvorbe budúcej podoby Európy. Zdôrazňuje pritom význam parlamentnej diplomacie, ktorá musí v čase geopolitických neistôt pôsobiť ako stabilná kotva demokratickej legitimity.
Pozícia Slovenska
„V čase hybridných hrozieb je nevyhnutné, aby národné parlamenty vystupovali ako garanti dôvery občanov. Moja účasť na tomto samite predsedov v Kodani potvrdzuje náš záväzok byť konštruktívnym, no principiálnym partnerom, ktorý chráni v prvom rade slovenské záujmy v širšom európskom kontexte,“ uviedol pred cestou predseda Národnej rady SR Richard Raši.
V rámci diskusie o rozširovaní EÚ bude Richard Raši prezentovať pozíciu Slovenska, ktoré tento proces považuje za strategickú investíciu do mieru a prosperity európskeho priestoru. SR v tomto smere aktívne podporuje najmä integračné ambície kandidátskych krajín západného Balkánu a Moldavska.
„Rozširovanie nevnímame len ako technickú debatu. Sme pripravení podporovať reformné úsilie našich partnerov, ktoré je založené na férovosti a jasných zásluhách,“ doplnil v tejto súvislosti predseda parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Raši odcestuje do Kodane, zúčastní sa rokovaní s predsedami parlamentov krajín EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
