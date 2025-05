Raši odcestuje do Prahy na svoju prvú zahraničnú návštevu, rokovať bude s Fialom aj Pavlom

Regionálna spolupráca

Tradícia prvej zahraničnej cesty

6.5.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši Hlas-SD ) v stredu 7. mája odcestuje do Prahy. Pôjde o jeho prvú zahraničnú cestu vo funkcii, už tradične povedie do susednej Českej republiky. Informuje o tom Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.V hlavnom meste ČR sa stretne s predsedami oboch komôr Parlamentu ČR, teda so šéfkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou , a tiež s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom . Raši zasadne za rokovací stôl aj s českým premiérom Petrom Fialom. Na Pražskom hrade príjme predsedu NR SR aj prezident ČR Petr Pavel.Rokovania s najvyššími predstaviteľmi Českej republiky budú venované predovšetkým ekonomickej a cezhraničnej spolupráci, taktiež energetike, doprave a obrane. V rámci spoločných rozhovorov sa dotknú aj tém ďalšej regionálnej spolupráce oboch štátov v rámci medzinárodných zoskupení, konkrétne Vyšehradskej štvorky a Slavkovskom formáte.„Nemožno ignorovať unikátnosť vzťahov medzi našimi krajinami, ktorá pramení z intenzívnych prepojení na všetkých úrovniach. Mám úprimný záujem na prehlbovaní týchto vzťahov a politického dialógu, dôkazom čoho bude aj moja zajtrajšia návšteva v Českej republike,“ zdôraznil Raši.„Osobne mi veľmi záleží na zachovaní tradície prvej zahraničnej cesty vo funkcii predsedu parlamentu práve do Česka,“ dodal. V rámci jeho prvej oficiálnej návštevy v ČR položí šéf slovenského parlamentu veniec k národnému pamätníku na Vítkove, a v súvislosti s tým, že 4. mája uplynulo 106 rokov od smrti M. R. Štefánika, si Raši uctí v Prahe aj jeho pamiatku, konkrétne na Petříne pri Štefánikovej soche.