Uplynulý mesiac na globálnych finančných trhoch

6.5.2025 (SITA.sk) - Globálne akciové trhy boli v úvode apríla negatívne zasiahnuté oznámením síce očakávaných, no šokujúco vysokých amerických dovozných ciel na všetkých hlavných obchodných partnerov. „Ústup Bieleho domu od agresívnej colnej politik v nasledujúcich dňoch však znamenal prudký obrat na akciových trhoch a vymazanie prakticky všetkých strát z prvých aprílových dní," uviedli v pravidelnej mesačnej správe analytici J&T banky Stanislav Pánis a Patrik Hudec.Americké dlhopisové výnosy reagovali prudkým rastom na uvalenie amerických dovozných ciel na zvyšok sveta, čím ukázali nedôveru v americkú hospodársku politiku a poukázali na neudržateľný vývoj amerických verejných financií v čase hroziacej recesie. To napokon prinútilo amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby urobil celú sériu ústupkov v agresívnej colnej politike, čo viedlo k zlepšeniu sentimentu na trhoch s odrazom akcií aj cien amerických dlhopisov. „Obchodníci veria, že Trump bude mať napokon elementárny pud sebazáchovy a nebude presadzovať najtvrdšie protekcionistické opatrenia ani voči Číne, keďže by viedli k nevyhnutnej recesii," konštatovali analytici J&T banky.Chaos okolo amerických ciel a odvetných opatrení na ne a neistota, ako výrazné rastúce bariéry v zahraničnom obchode poškodia americkú a svetovú ekonomiku, sa preliala do pochodu zlata na nové historické maximá až k méte 3 500 dolárov za uncu. Ropa klesla na štvorročné minimá a obchodovala sa aj pod úrovňou dolárov za barel.