Raši: Okres Kežmarok je príklad podpory najmenej rozvinutých regiónov

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Kežmarok 23. októbra (TASR) – Okres Kežmarok je pozitívnym príkladom podpory najmenej rozvinutých regiónov. Ešte pred stretnutím so starostami a primátormi okresu Kežmarok v rámci výjazdového rokovania vlády SR, ktoré sa v stredu koná v Kežmarku, to potvrdil vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer–SD).skonštatoval.Mimoriadne úspešný bol okres podľa neho aj v čerpaní eurofondov. Predpokladaných bolo v minulom aj v tomto programovom období vyčerpať približne 30 miliónov eur a už v súčasnosti je zakontrahovaných 80 miliónov eur.upozornil vicepremiér.Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, ktoré je lídrom okresu, pripomenul, že región naďalej trápi dopravná infraštruktúra.konkretizoval Ferenčák. Raši v tejto súvislosti uviedol, že práve na budovanie obchvatov by mali slúžiť finančné prostriedky, ktoré boli presunuté do rozpočtu Slovenskej správy ciest na opravu ciest prvej triedy.ubezpečil Raši s tým, že konkrétnejšie zámery predstaví minister dopravy SR Árpád Érsek (Most-Híd).dodal na záver Raši.Vládny kabinet pokračuje vo výjazdových rokovaniach v regiónoch Slovenska. Po tom, čo v utorok (22. 10.) zasadal v Sobranciach, v stredu sa schádza v Kežmarku. Vláda sa bude venovať priebežnej informácii o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ale aj financiám určeným na sanáciu Spišského hradu, či o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 30. novembra.