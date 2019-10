Vyšetrovateľ masových nepokojov v Moskve dostal vysoké vyznamenanie

Archívne zábery z nepokojov v Moskve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. októbra (TASR) - Šéf tímu vyšetrujúceho údajné masové nepokoje počas protestného zhromaždenia, ktoré sa konalo 27. júla v Moskve, dostal vysoké štátne vyznamenanie, Rad za zásluhy o vlasť.Vyznamenanie udelil ruský prezident Vladimir Putin za to, že Rustam Gabdulin "prispel k posilneniu právneho štátu a k ochrane práv a záujmov občanov", ako aj za roky práce v bezpečnostných zložkách.Gabdulin vedie aj vyšetrovací tím v kauze podozrenia z prania špinavých peňazí proti Fondu boja proti korupcii (FBK), ktorý založil opozičný politik Alexej Navaľnyj. Od júla 2012 vedie aj vyšetrovanie udalostí na Blatnom námestí v Moskve, kde sa konali protestné zhromaždenia proti výsledku prezidentských volieb.S odvolaním sa na príslušné oficiálne vyhlásenie o tom informoval spravodajský portál Novaja gazeta.Udalosti z 27. júla, keď Moskovčania vyšli do ulíc svojho mesta, aby sa domáhali spravodlivých volieb, sa vyšetrujú ako "masové nepokoje", počas ktorých došlo údajne aj k útokom na verejných činiteľov.V rámci tohto prípadu bolo do väzby vzatých sedem ľudí, dvaja boli odsúdení na domáce väzenie a jeden po odvolaní namiesto 3,5 roka vo väzení dostal ročný podmienečný trest, pripomenul spravodajský portál.Aktérom tejto kauzy je aj Samariddin Radžabov, ktorý bol obvinený z účasti na nepokojoch a násilia páchaného na vládnom činiteľovi. Dopustil sa ho, keď na zhromaždení, ktoré sa 27. júla konalo v Moskve, hodil plastovú fľašu smerom k policajtom, pričom jedného z nich údajne zasiahol do hlavy a spôsobil mu fyzickú bolesť. Radžabov vinu odmieta, i keď priznal, že na protestnej akcii bol.Kriminalistický ústav Federálnej bezpečnostnej služby najnovšie analyzoval záznamy z kamier a dospel k záveru, že nie je možné potvrdiť tvrdenie prokuratúry, že fľaša hodená Radžabovom "prišla do kontaktu" s policajtom a spôsobila mu ujmu na zdraví. Podľa Novej gazety o tom informoval advokát Sergej Badamšin.Petíciu za ukončenie stíhania osôb obvinených v kauze masových nepokojov z 27. júla podpísalo medzičasom na internete vyše 240.000 ľudí. Jej signatári sú presvedčení, že tento prípad sa zneužíva na zastrašovanie občanov Ruska a v skutočnosti ide o faktický zákaz realizácie ich hlasovacích práv. Žiadajú zastaviť vyšetrovanie, pretože skutok, ktorý sa obvineným dáva za vinu, sa ani nestal.