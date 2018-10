Raši podpísal v Srbsku memorandum o výmene skúseností v inováciách

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Belehrad 19. októbra (TASR) – Na výmene skúsenosti v oblasti rozvoja národnej inovačnej infraštruktúry, ale aj v prípade vnútroštátnych predpisov, ktoré sa týkajú inovácií, digitálnej transformácie a transferu technológií, sa dohodli v memorande Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a srbské ministerstvo pre inovácie a technologický rozvoj. Médiá o tom v piatok informoval úrad.Dokument o porozumení pri spolupráci v oblasti inovácií, inovatívnej digitalizácie a transferu technológií podpísal v piatok za slovenskú stranu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).vysvetlil Raši. Súčasťou memoranda je aj spolupráca pri využívaní informačných a komunikačných technológií naprieč celým verejným sektorom a priemyslom, ale aj vzájomná pomoc v oblasti digitálnych inovácií pre inteligentné mestá.Vicepremiér predtým rokoval so srbskou premiérkou Annou Brnabičovou, ktorú v mene premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) pozval na návštevu Slovenska a pozrel si srbské datacentrum. Premiérke predstavil slovenské kroky v informatizácii verejnej správy a zavádzaní princípu Jedenkrát a dosť. S premiérkou sa zhodli, že pokrok v informatizácii verejnej správy musí ísť ruka v ruke s posilňovaním kybernetickej bezpečnosti.V roku 2017 vznikol v Srbsku úrad pre elektronickú štátnu správu, ktorý spadá pod srbskú premiérku. Mandátom jeho riaditeľa je digitalizovať štátnu správu, zlepšiť poskytovanie služieb a konsolidovať IT zdroje v štáte. Úrad pripravuje centrálny register obyvateľstva, redizajn národného eGovernment portálu, sústredí sa aj na informačný systém pre zdravotné poistenie. Od tohto roku chce Srbsko poskytovať aj cloudové služby.ÚPVII má rozpracované kľúčové projekty. Chce zaviesť kvalitný internet do všetkých miest a obcí na Slovensku a vytvoriť dobré predpoklady pre 5G sieť. Pripravuje aj lepšiu dátovú legislatívu pre rozširovanie princípu Jedenkrát a dosť, vylepšovanie e-gov portálu pre občanov aj podnikateľov, ako aj vybudovanie kvalitného vládneho cloudu s user friendly službami. Zameriavať sa bude tiež na bezpečnosť informačných systémov, uzatvára ÚPVII.