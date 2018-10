Taliansko chce od roku 2020 zakázať jednorazové plastové predmety

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 19. októbra (TASR) - Taliansko má v pláne od roku 2020 zakázať používanie plastových pohárov, príborov, tanierov a iných jednorazových predmetov, ako sú slamky, nápojové miešadlá či držiaky na balóny. Uviedol to taliansky minister životného prostredia Sergio Costa.V rozhovore pre piatkové vydanie denníka La Repubblica dodal, že od roku 2020 nebudú smieť rybárske lode používať jednorazový rybársky výstroj. Zakázaná bude aj kozmetika obsahujúca mikroplasty.Všetky tieto opatrenia budú súčasťou návrhu zákona, ktorý je pred dokončením, spresnil minister s tým, že návrh zákona potom ešte musia schváliť vláda a parlament.Európska komisia v máji navrhla nové celoúnijné pravidlá zamerané na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v odpade znečisťujúcom európske pláže a moria. Tento druh materiálu totiž tvorí 70 percent celkového množstva odpadu znečisťujúceho moria v Európe. Zakázaný by mal byť predaj plastových vatových tyčiniek, príborov, tanierov, slamiek, miešadiel a paličiek na balóny. Tento tovar bude musieť byť vyrábaný výlučne z materiálov šetrnejších k životnému prostrediu.Zámerom Európskej komisie je zodpovednejšie používať plasty na jedno použitie, ktoré nie sú ekonomicky ani ekologicky ideálne.Tieto návrhy z Bruselu majú pomôcť podnikom a spotrebiteľom prejsť na trvalo udržateľné alternatívy, čím sa EÚ môže vo svete dostať do popredia a môže vytvárať výrobky, po ktorých bude v nasledujúcich desaťročiach dopyt.Pre členské štáty EÚ to okrem iného znamená, že do roku 2025 budú povinné zabezpečiť zber 90 percent z jednorazových plastových fliaš z nápojov. Zároveň budú musieť zvýšiť povedomie spotrebiteľov o negatívnom vplyve odpadu z jednorazových plastov a rybárskeho výstroja, ako aj o dostupných systémoch opakovaného použitia a možnostiach nakladania s odpadom pre všetky tieto výrobky. Návrhy budú predložené na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ.