Raši predstavil novú dotačnú výzvu, za státisíce eur skvalitní život v troch okresoch (video)

28.3.2024 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši vo štvrtok v Brezne predstavil novú dotačnú výzvu v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Určená je pre okresy Brezno, Snina a Veľký Krtíš.Viac ako 1,1 milióna eur pomôže napríklad s rekonštrukciami verejných budov, výstavbou detských ihrísk, vybudovaním komunitných centier a ďalšími. Výzvu plánuje ministerstvo investícií vyhlásiť v polovici apríla a dotáciu bude možné použiť až do 31. decembra 2026.Minimálna výška požadovanej dotácie bude 15-tisíc eur a maximálna do 50-tisíc eur. Keďže v okresoch Brezno, Snina a Veľký Krtíš sa nachádza spolu 135 miest a obcí, rovnaký je aj maximálny počet žiadateľov, pričom jeden žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť.Nová výzva Podpora rozvoja občianskej vybavenosti a podpora služieb v regióne je určená pre okresy Brezno, Snina a Veľký Krtíš, ktoré síce nepatria medzi najmenej rozvinuté, ale štát na ne nechce zabúdať.„Určite nie je fér nazerať na regióny výhradne cez optiku evidovanej nezamestnanosti, ktoré definuje zoznam Najmenej rozvinutých okresov a na základe toho určovať, kto má alebo nemá nárok na dotácie. Nová výzva berie tieto fakty do úvahy a do okresov Brezno, Veľký Krtíš a Snina prinesie viac ako 1,1 milióna eur, ktoré zlepšia život občanov," povedal Raši.Ako dodal, lepšia občianska vybavenosť a lepšie služby by mohli dopomôcť k zmierneniu dlhodobého problému s odlivom obyvateľstva, čo sa deje napríklad v Brezne.Vzhľadom na skutočnosť, že dostupnosť a kvalita verejných budov a priestorov je dôležitým aspektom pri rozhodovaní sa obyvateľstva o zmene miesta pobytu, je potrebné podfinancovaným samosprávam v okrese pomôcť s financovaním tejto infraštruktúry.„Netreba zabúdať na fakt, že v okrese Brezno žije vyššie percento marginalizovanej rómskej komunity, čo kladie na plecia samospráv väčšiu záťaž na budovanie rôznych typov verenej infraštruktúry," pripomenul Raši.Z novej výzvy sa bude môcť financovať rekonštrukcia obecných úradov a kultúrnych domov, rekonštrukcia a vybudovanie komunitných centier, oddychových zón, detských ihrísk, parkovísk (bez výberu parkovného), amfiteátrov, mobilných amfiteátrov, rozhlasu, osvetlenia.Zároveň sa môžu financovať všetky kapitálové výdavky, teda samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur.Raši zároveň informoval primátorov a prednostov z týchto okresov o tom, že v stredu vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní , ktorá zjednoduší a skráti proces verejného obstarávania a konečne rozviaže primátorom a starostom ruky.„Novela nevznikala na ministerstve, ale bola reakciou na požiadavky komunálnych lídrov z celého Slovenska, ktorí mali z prebyrokratizovaného verejného obstarávania dlhé roky hlavu v smútku," uviedol minister.