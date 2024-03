Ukrajina ako terorista a Západ ako sponzor terorizmu. Kremeľ podľa ISW využíva napätie po tragédii v Moskve

28.3.2024 (SITA.sk) - Kremeľ sa pravdepodobne snaží chopiť strachu a hnevu ruských občanov po tragickej streľbe v koncertnej sieni na okraji Moskvy, aby ešte viac vykreslil Ukrajinu ako teroristov a Západ ako sponzora terorizmu. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny ISW ), informuje spravodajský portál Sky News.„Ruskí predstavitelia po útoku na Crocus City Hall spájajú USA a Západ so širším radom ‛teroristických’ útokov proti Rusku, čo pravdepodobne zintenzívni rétoriku o údajných západných a ukrajinských hrozbách s cieľom získať väčšiu domácu podporu pre vojnu na Ukrajine,“ tvrdí think tank. Úrady tiež podľa neho zvyšujú právny tlak na migrantov v Rusku po tom, čo sa po útoku objavili návrhy na prísnejšie opatrenia voči komunitám migrantov.Piatkový útok na Crocus City Hall, ku ktorému sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát, neprežilo prinajmenšom 143 ľudí.