Raši priklepol zákazku na právne služby za takmer štyristotisíc eur obchodnému partnerovi Zoroslava Kollára, oznámilo PS

Bez riadnej verejnej súťaže

Získali aj viacero iných zákaziek

17.8.2024 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši Hlas-SD ) priklepol v máji 2024 zmluvu na právne služby v hodnote bezmála 400-tisíc eur bez DPH advokátskej kancelárii Matúša Gémeša, advokáta a obchodného partnera podnikateľa Zoroslava Kollára Informovala o tom v sobotu opozičná strana Progresívne Slovensko (PS) Ministerstvo tak podľa poslanca parlamentu Jána Hargaša (PS) urobilo na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní. Advokátska kancelária si podľa zmluvy bude počas 40 mesiacov trvania zmluvy za hodinu práce účtovať 120 eur bez DPH.„Od nástupu tejto vlády je to podľa našej analýzy centrálneho registra zmlúv vôbec najväčšia zákazka na právne služby, aká bola podpísaná. Je škandalózne, že takúto zákazku podpísal minister Raši na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, neprešla teda riadnou verejnou súťažou. Vyzývame ministra, aby vysvetlil, prečo zazmluvnil práve túto firmu, či podpisu zmluvy predchádzal nejaký prieskum trhu, prípadne aké ďalšie právne kancelárie ešte oslovili,” povedal Hargaš.Odborník hnutia PS na verejné obstarávanie Pavol Krajči dodal, že nadužívanie výnimiek pri obstarávaní právnych služieb „sa javí ako modus operandi celej koalície".Firma Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG - organizačná zložka BOOM&SMART dostala podľa údajov v centrálnom registri zmlúv od začiatku mája do začiatku augusta 2024 z verejných zdrojov zákazky za viac ako 700-tisíc tisíc eur bez DPH.Okrem Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR získala tiež viaceré zákazky na právne služby od kancelárie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca, železničnej spoločnosti Cargo a Slovenskej pošty.Sídlo tejto spoločnosti je v Lichtenštajsku, ktoré je považované za daňový raj a so Slovenskom nemá uzatvorenú ani dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia.„Ak by ste chceli skryť svoje finančné transakcie, Lichtenštajnsko by určite bola krajina na vašom zozname,” uviedol Hargaš.Poslanec Hargaš považuje za absurdné, že „štátne inštitúcie posielajú peniaze z našich daní blízkym obchodným partnerom usvedčených korupčníkov bez verejnej súťaže, bez vysvetlenia a potenciálne do krajiny s pochybnou daňovou povesťou. A vzápätí nám predstavitelia tejto vlády so smútkom v očiach tvrdia, že musíme šetriť a treba sa pripraviť na uťahovanie opaskov".Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.