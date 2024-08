Slovenská národná strana podporí odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu

Šimečkovo odvolanie navrhuje Fico

Ide iba o pomstu

17.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) podporí odvolanie predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady SR.Dôvodom je podľa strany „hrubé zneužívanie funkcie podpredsedu Národnej rady na lobing v prospech vedenia Fondu na podporu umenia.“Národniari tvrdia, že Šimečka preukázateľne ako podpredseda Národnej rady SR a predseda opozičnej strany naťahoval rokovanie parlamentu tak, aby boli príslušné zákony odložené na septembrovú schôdzu.„Napriek uvedenému sa preukázalo, že nadácia Šimečku, ktorá je personálne a majetkovo blízka predsedovi PS, dostala finančné prostriedky v auguste, tesne pred zmenou zákona o Fonde na podporu umenia. Veríme, že skôr než bude odvolávaný, odstúpi z tejto funkcie Šimečka sám,“ uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) v piatok uviedol, že navrhne vládnej koalícii, aby podala návrh na odvolanie Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady SR.„Ak dnes pán Šimečka odkazuje, že je za návrhom na odvolanie ministerky kultúry, ktorá okrem ohrozenia finančných záujmov pána Šimečku neurobila nič nedemokratické alebo neštandardné, ja pánovi Šimečkovi odkazujem, že navrhnem vládnej koalícii, aby za takéto hrubé zneužívanie demokratických inštitútov podala návrh na jeho odvolanie z funkcie podpredsedu NR SR a aby sa o návrhu na odvolanie ministerky kultúry a pána Šimečku konala spoločná rozprava,“ povedal Fico s tým, že to bude zábava, čo všetko sa Slovensko dozvie.Fico je podľa predsedu PS zatrpknutý pomstychtivý človek.Predseda PS Michal Šimečka reagoval, že jediný dôvod na odvolávanie bude pomsta za dobrú opozičnú prácu a za 18-tisíc ľudí na protivládnom proteste.„A je to aj pomsta za to, že ideme odvolávať absolútne nekompetentnú ministerku kultúry a ministra spravodlivosti, ktorý púšťa na slobodu kriminálnikov,“ konštatoval Šimečka s tým, že ide zároveň o bezprecedentný útok na politickú opozíciu a demokratické princípy v duchu najhoršieho mečiarizmu.„Ak si Robert Fico myslí, že týmto ma zastraší, alebo odvedie pozornosť od toho, že kašle ľudí na Slovensku, veľmi sa mýli,“ uzavrel líder opozičnej strany.