Raši rokoval s čínskym veľvyslancom, témou bola aj spolupráca so zameraním na hospodárske vzťahy

5.5.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši v pondelok prijal na pôde parlamentu veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky J. E. Cai Ge. Ako informoval komunikačný odbor kancelárie NR SR, témou rokovania bola nadchádzajúca pracovná návšteva Rašiho v Číne, ako aj prehlbujúca sa spolupráca medzi Slovenskom a Čínou, so zameraním na hospodárske vzťahy a investičné príležitosti.V rámci pripravovanej pracovnej cesty do Číny sa Raši zúčastní na China–CEEC Expo v meste Ningbo, kde bude SR spolu so Slovinskom čestným hosťom podujatia. Tento štatút podľa kancelárie NR SR predstavuje výnimočnú príležitosť prezentovať slovenský inovačný, priemyselný a kultúrny potenciál. Na výstave sa zúčastní viac ako 50 slovenských firiem, ktoré budú môcť nadviazať nové obchodné kontakty, rokovať s partnermi a posilniť ekonomickú prítomnosť Slovenska na čínskom trhu.Slovensko ako čestný hosť veľtrhu predstaví inovatívne technológie vrátane systémov na simuláciu letu a ponúkne zážitky prostredníctvom virtuálnej reality a interaktívnych expozícií. "Slovensko má ambíciu byť aktívnym a dôveryhodným partnerom ČĽR v strednej Európe a ukázať, že má čo ponúknuť aj na globálnom trhu," uviedol predseda NR SR Richard Raši.