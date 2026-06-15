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15. júna 2026
Raši sa v Prahe stretne s Okamurom, predstaví priority slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke
Tagy: Návšteva Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Predseda Národnej rady SR (NR SR) Vyšehradska štvorka
Potvrdenie mimoriadnej blízkosti oboch krajín vyvrcholí podpisom Memoranda o porozumení o zriadení Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Predseda Národnej rady SR
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15.6.2026 (SITA.sk) - Potvrdenie mimoriadnej blízkosti oboch krajín vyvrcholí podpisom Memoranda o porozumení o zriadení Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši absolvuje v utorok 16. júna oficiálnu návštevu Českej republiky. Hlavným bodom programu bude rokovanie s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom. Cieľom návštevy bude predstavenie priorít nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4), prehlbovanie medziparlamentného dialógu a potvrdenie mimoriadnej blízkosti oboch krajín, ktoré vyvrcholí podpisom Memoranda o porozumení o zriadení Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť.
Program návštevy bude zameraný predovšetkým na rozvoj praktických aspektov susedskej spolupráce, hospodárskych prepojení, energetickej bezpečnosti, ako aj na uctenie si spoločnej histórie. Predseda parlamentu Raši chce so svojím českým partnerom diskutovať aj o energetickej bezpečnosti, jadrovej energetike, spolupráci v automobilovom priemysle či o koordinovanom postupe pri implementácii legislatívy týkajúcej sa umelej inteligencie.
„Do Prahy odchádzame s jasným mandátom chrániť a rozvíjať naše hospodárske, strategické aj kultúrne záujmy. Máme záujem s českými partnermi koordinovať spoločný postup na úrovni EÚ pri presadzovaní účinných riešení na zníženie cien energií a pri revízii systému emisných povoleniek ETS2, ktoré by zaťažili náš priemysel aj domácnosti,“ uviedol Raši pred odchodom do Prahy.
Významným výsledkom návštevy má byť podpis memoranda o zriadení Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. O vytvorení nového ocenenia rokovali obaja predsedovia parlamentov už počas marcového stretnutia na Veľkej Javorine. Cena bude udeľovaná osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a Českom v oblasti kultúry, vedy, diplomacie či verejného života. „Chceme tým deklarovať, že hoci sme dnes dva samostatné suverénne štáty, ľudsky, kultúrne a historicky zostávame najbližšími partnermi,“ zdôraznil Raši.
Predseda Národnej rady SR zároveň predstaví priority slovenského predsedníctva vo vyšehradskej skupine, ktoré sa začína 1. júla 2026. Podľa jeho slov chce Slovensko počas predsedníctva posilňovať spoluprácu v oblasti energetickej a technologickej suverenity, ako aj podporovať spoločné projekty v oblasti vzdelávania mladých ľudí.
V tejto súvislosti by mali slovenskí a českí parlamentní predstavitelia oznámiť aj zámer vytvoriť Modelový parlament Česka, ktorý sa inšpiroval slovenským projektom. Rokovať budú aj o zavedení pravidelných vzájomných študentských stáží v oboch parlamentoch.
Súčasťou návštevy budú aj pietne akty pripomínajúce spoločnú históriu oboch národov. Raši a Okamura položia vence pri Národnom pamätníku na Vítkove a následne navštívia Chrám svätého Cyrila a Metoda vrátane tamojšej krypty. Uctia si tak pamiatku hrdinov česko-slovenského protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny, osobitne Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša, ktorí zahynuli 18. júna 1942 po atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Súčasťou slovenskej parlamentnej delegácie budú aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar a viacerí predsedovia parlamentných výborov.
Zdroj: SITA.sk - Raši sa v Prahe stretne s Okamurom, predstaví priority slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši absolvuje v utorok 16. júna oficiálnu návštevu Českej republiky. Hlavným bodom programu bude rokovanie s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom. Cieľom návštevy bude predstavenie priorít nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4), prehlbovanie medziparlamentného dialógu a potvrdenie mimoriadnej blízkosti oboch krajín, ktoré vyvrcholí podpisom Memoranda o porozumení o zriadení Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť.
Rozvoj vzájomnej spolupráce
Program návštevy bude zameraný predovšetkým na rozvoj praktických aspektov susedskej spolupráce, hospodárskych prepojení, energetickej bezpečnosti, ako aj na uctenie si spoločnej histórie. Predseda parlamentu Raši chce so svojím českým partnerom diskutovať aj o energetickej bezpečnosti, jadrovej energetike, spolupráci v automobilovom priemysle či o koordinovanom postupe pri implementácii legislatívy týkajúcej sa umelej inteligencie.
„Do Prahy odchádzame s jasným mandátom chrániť a rozvíjať naše hospodárske, strategické aj kultúrne záujmy. Máme záujem s českými partnermi koordinovať spoločný postup na úrovni EÚ pri presadzovaní účinných riešení na zníženie cien energií a pri revízii systému emisných povoleniek ETS2, ktoré by zaťažili náš priemysel aj domácnosti,“ uviedol Raši pred odchodom do Prahy.
Významným výsledkom návštevy má byť podpis memoranda o zriadení Ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. O vytvorení nového ocenenia rokovali obaja predsedovia parlamentov už počas marcového stretnutia na Veľkej Javorine. Cena bude udeľovaná osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a Českom v oblasti kultúry, vedy, diplomacie či verejného života. „Chceme tým deklarovať, že hoci sme dnes dva samostatné suverénne štáty, ľudsky, kultúrne a historicky zostávame najbližšími partnermi,“ zdôraznil Raši.
Raši predstaví priority slovenského predsedníctva
Predseda Národnej rady SR zároveň predstaví priority slovenského predsedníctva vo vyšehradskej skupine, ktoré sa začína 1. júla 2026. Podľa jeho slov chce Slovensko počas predsedníctva posilňovať spoluprácu v oblasti energetickej a technologickej suverenity, ako aj podporovať spoločné projekty v oblasti vzdelávania mladých ľudí.
V tejto súvislosti by mali slovenskí a českí parlamentní predstavitelia oznámiť aj zámer vytvoriť Modelový parlament Česka, ktorý sa inšpiroval slovenským projektom. Rokovať budú aj o zavedení pravidelných vzájomných študentských stáží v oboch parlamentoch.
Súčasťou návštevy budú aj pietne akty pripomínajúce spoločnú históriu oboch národov. Raši a Okamura položia vence pri Národnom pamätníku na Vítkove a následne navštívia Chrám svätého Cyrila a Metoda vrátane tamojšej krypty. Uctia si tak pamiatku hrdinov česko-slovenského protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny, osobitne Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša, ktorí zahynuli 18. júna 1942 po atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Súčasťou slovenskej parlamentnej delegácie budú aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar a viacerí predsedovia parlamentných výborov.
Zdroj: SITA.sk - Raši sa v Prahe stretne s Okamurom, predstaví priority slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Návšteva Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Predseda Národnej rady SR (NR SR) Vyšehradska štvorka
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