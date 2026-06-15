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15. júna 2026

Macron chce s Trumpom rokovať o clách na víno „ohľaduplne, ale rozhodne“


Tagy: americké clá Americký prezident Biele víno Červené víno Francúzsky prezident Šampanské

Americký prezident pohrozil 100-percentným clom na francúzske vína a šampanské pre digitálnu daň. Francúzsky prezident



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france_g7_summit_18_71 676x451 15.6.2026 (SITA.sk) - Americký prezident pohrozil 100-percentným clom na francúzske vína a šampanské pre digitálnu daň.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyhlásil, že chce viesť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom „ohľaduplnú, ale rozhodnú diskusiu“ po tom, ako šéf Bieleho domu pohrozil zavedením 100-percentného cla na francúzske vína a šampanské.


Trump podľa médií podmienil upustenie od ciel zrušením francúzskej digitálnej dane, ktorá sa vzťahuje aj na veľké americké technologické spoločnosti.


„Budeme mať ohľaduplnú, ale rozhodnú diskusiu,“ povedal Macron pre televíziu TF1 pred začiatkom samitu skupiny G7 vo francúzskom Évian-les-Bains pri Ženevskom jazere.



Zbytočné obchodné bariéry


Francúzsky prezident zároveň upozornil, že obchodné bariéry poškodzujú všetky strany. „Clá nikomu neprospievajú, najmä clá medzi krajinami G7,“ vyhlásil Macron a vyzval na zachovanie stability v medzinárodnom obchode.


Francúzsko zaviedlo v roku 2019 trojpercentnú daň z príjmov technologických spoločností dosahovaných na jeho území.



Veľké technologické firmy


Opatrenie sa týka okrem iných firiem Facebook, Amazon, Apple a Alphabet, materskej spoločnosti Googlu.


„Nie je na Spojených štátoch, aby rozhodovali o zákonoch Európanov ani Francúzov,“ zdôraznil Macron.


Trumpov pobyt na samite G7 sa má začať bilaterálnym stretnutím s Macronom, po ktorom bude nasledovať spoločná pracovná večera všetkých lídrov.


Predstavitelia francúzskeho vinárskeho sektora už Trumpove hrozby označili za zlú správu pre exportérov.




Zdroj: SITA.sk - Macron chce s Trumpom rokovať o clách na víno „ohľaduplne, ale rozhodne“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké clá Americký prezident Biele víno Červené víno Francúzsky prezident Šampanské
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