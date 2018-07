Raši sa v USA stretol so študentmi slovenčiny, učí sa v Pittsburghu

Na snímke Richard Raši. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pittsburgh/Bratislava 21. júla (TASR) - Ak chcú Američania študovať slovenský jazyk, ich jedinou možnosťou je Univerzita v Pittsburghu. Iba na jej pôde funguje Katedra slovanských jazykov a literatúry, ktorá zahŕňa aj výučbu slovenského jazyka.Ponúka bakalársky stupeň štúdia. V súčasnosti slovenský jazyk študuje do desať mladých Američanov. Absolventi katedry môžu ďalej pokračovať v štúdiu histórie východnej Európy, slavistiky, jazyka, prípadne sa usilujú o prácu v štátnej správe.V piatok univerzitu navštívil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.uviedol Raši.Uvítal, že sa práve v Pittsburghu, v meste, ktoré bolo hlavným mestom Slovákov žijúcich v zahraničí, udržiavajú slovenské tradície. Takmer plynulou slovenčinou ho privítala aj asistentka rektora univerzity Patricka Gallaghera, Maryann Sivak. Narodila sa na Slovensku, ale jej rodina sa ho rozhodla opustiť, keď mala päť rokov. K slovenčine sa však rozhodla vrátiť v roku 1989. Na Slovensko sa aj naďalej vracia, no nie tak často, ako by chcela. Na univerzite okrem iného prednáša študentom o histórii Československa a Slovenska.spresnila. Okrem jazyka sa jej veľmi páčia slovenské tradície a kultúra.dodala.Absolventkou tejto katedry je dvadsaťjedenročná Emma, ktorá si Slovensko obľúbila pri výmennom pobyte v Košiciach počas strednej školy.konštatovala. Keď sa vrátila do Ameriky, rozhodla sa študovať slovenčinu. Jej jedinou možnosťou bol Pittsburgh.dodala. Priznala, že štúdium jazyka je náročné.Podpredseda vlády v piatok navštívil aj múzeum umelca Andyho Warhola, ktorý má slovenské korene. Sprevádzal ho ním jeho synovec Donald Warhola. Na svojho strýka si spomína ako na veľmi milého človeka so skvelým zmyslom pre humor.spomína si jeho synovec.Richard Raši ho oboznámil so zámerom vlády podporiť Múzeum Andyho Warhola sumou 125.000 eur.uviedol. Zároveň by privítal, keby návštevníci múzea v USA pri svojej ceste do Európy navštívili aj Medzilaborce a Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.uzavrel.Richard Raši v sobotu ukončí pracovnú návštevu Spojených štátov amerických. Na Slovensko by sa mal vrátiť v nedeľu ráno.