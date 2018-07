SAPI: Súčasné nastavenie G-komponentu nie je v súlade s pravidlami EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. júla (TASR) – G-komponent, tak ako je nastavený v SR, nie je v súlade s európskou legislatívou. Skonštatoval to zástupca Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) Ján Karaba s tým, že na európskej úrovni sa riešia v prvom rade cezhraničné toky, nie vnútroštátna výroba.Platba za prístup do distribučnej siete, tzv. G-komponent, je podľa Karabu nesystémovým riešením slovenského regulátora. Na európskom stupni sa to podľa neho nastavovalo na tranzitnú, teda prenosovú úroveň, ktorá rieši primárne cezhraničné toky, nie vnútroštátnu výrobu.priblížil Karaba s tým, že výrobcovia zo slnečnej energie platia v súčasnosti 20 eur za MWh.V súčasnosti sa vyhodnocuje medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Novela obsahuje aj inštitút neoprávneného dodávania do sústavy, pri ktorom vzniká povinnosť výrobcov mať zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy. Na základe tejto zmluvy musia výrobcovia platiť poplatok, tzv. G-komponent.