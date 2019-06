Raši: To, že žijeme v mieri, neznamená, že sa vojna nemôže vrátiť

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Woking 5. júna (TASR) - To, že žijeme v mieri, neznamená, že sa vojna nemôže vrátiť. Povedal to v stredu podpredseda slovenskej vlády Richard Raši (Smer-SD) na Brookwoodskom vojenskom cintoríne v Anglicku v súvislosti so 75. výročím vylodenia v Normandii.Starostka neďalekého mesta Woking Beryl Hunwicksová skonštatovala, že operácia Overlord nebola len o Británii. Významnú úlohu počas nej zohrali aj slovenskí a českí vojaci. Raši spolu s ňou položil veniec k pamätníku československých vojakov.poznamenal Raši s tým, že počas druhej svetovej vojny zomrelo zhruba 60 miliónov ľudí a často sa na to zabúda. Podľa jeho slov je potrebné si to pripomínať, pretože inak budú rásť práve extrémistické sily propagujúce fašizmus.poznamenal Raši.Na Brookwoodskom cintoríne je podľa Rašiho slov pochovaných 50 československých vojakov, prevažne pilotov.doplnil. Poznamenal, že počas operácie Overlord absolvovali viac ako 140 letov, čím aj oni spolu s ďalšími 12 krajinami prispeli k úspechu západného frontu a k urýchleniu konca druhej svetovej vojny.Starostka Wokingu Beryl Hunwicksová skonštatovala, že na Brookwoodskom vojenskom cintoríne je pochované množstvo ľudí, ktorí majú svoje špeciálne miesta. To, že sem prichádzajú zástupcovia jednotlivých krajín, považuje za dôležité. Hovoriť o tom chce predovšetkým mladým ľuďom,Brookwoodsky cintorín má podľa jej slov veľký význam pre mladú generáciu a deti, ktoré sa učia dejepis v školách.skonštatovala.Raši sa zúčastní aj na hlavnom programe osláv 75. výročia v Normandii v anglickom Portsmouthe. Historickú udalosť si pripomenú zástupcovia krajín, ktoré boli súčasťou operácie Overlord. Medzi nimi sú napríklad Česko, Austrália, Holandsko, Nový Zéland, USA či Nemecko. Na podujatí sa zúčastní aj americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, ale aj britská premiérka Theresa Mayová a kráľovná Alžbeta II.Vylodenie v Normandii sa odohralo 6. júna 1944 - v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D. Počas tejto operácie sa na normandských plážach vylodilo približne 135.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Počas operácie zahynulo asi 10.000 spojeneckých vojakov.Operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front. Bola to jedna z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa nej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Kvašňovská)