SaS: Absencia P. Pellegriniho na oslavách Dňa D je negatívnym signálom

Bratislava 5. júna (TASR) - Slovenská vláda vyslala ďalší negatívny signál spojencom v Európskej únii (EÚ) i Severoatlantickej aliancii. Tvrdí to opozičná SaS v reakcii na absenciu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na oslavách 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii. Strana to vníma aj ako neúctu voči padlým slovenským vojakom. Slovensko na oslavách zastupuje podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD).konštatuje predseda SaS Richard Sulík.Liberáli za nepochopiteľné považujú ajministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD). Ten mal podľa strany vyslať na oslavy v britskom Portsmouthe prezidenta Andreja Kisku.Na oslavách Dňa D v Portsmouthe sa s vicepremiérom Rašim zúčastňuje slovenský veľvyslanec v Londýne Ľubomír Rehák a riaditeľka Kancelárie podpredsedu vlády Andrea Szabóová.Podpredseda vlády Raši si na vojenskom cintoríne v Brookwoode pripomenie aj slovenských a českých vojakov. V mene slovenskej vlády položí veniec k ich pamätníku a zúčastní sa na modlitebnom obrade za zomrelých vojakov, ktorý prednesú benediktínski mnísi. Stretne sa tiež s vojnovými veteránmi.Na normandských plážach sa 6. júna 1944, v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D, vylodilo asi 135.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Počas tejto operácie zahynulo asi 10.000 spojeneckých vojakov.