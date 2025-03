Raši údajne odhalil veľkú kauzu. Verejné obstarávanie v NASES bolo zmanipulované, tvrdí – VIDEO

Nevyhrala najlepšia ponuka

Vyhodili 4-krát viac peňazí

Nákup už rieši aj Úrad pre verejné obstarávanie

18.3.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podáva trestné oznámenie pre závažné pochybenia a machinácie pri verejnom obstarávaní v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) spôsobené bývalým vedením.Informoval o tom minister investícií Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom Ivanom Ivančinom a generálnym riaditeľom NASES Ľubomírom Mindekom „Máme podozrenie, že došlo k poškodeniu finančných záujmov Európskej únie , porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a z machinácií pri verejnom obstarávaní. NASES v rámci verejného obstarávania v novembri 2022 vypísal výzvu na manažment a dizajnovanie formulárov v elektronickej komunikácii so štátom. Zjednodušene povedané, NASES vyhlásil verejné obstarávanie na nákup licencií na produkt, ktorý má sprehľadniť a zjednodušiť to, čo táto štátna agentúra ponúka státisícom občanov, živnostníkom a firmám, ktoré musia so štátom komunikovať elektronicky prostredníctvom Slovensko.sk. povinne,“ informoval Richard Raši.Ako ďalej uviedol v rámci tohto obstarávania sa prihlásili traja uchádzači – InterWay , JUMP Soft a ADASTRA. „Napriek tomu, že JUMP Soft predložil najnižšiu cenovú ponuku vo výške 680 400 eur, bol z verejného obstarávania vylúčený. Víťazom sa stala spoločnosť InterWay s ponukou takmer dvojnásobnej hodnoty bezmála 1,2 milióna eur.“ Táto spoločnosť ponúkla krabicový systém ADOBE, ktorý bol síce funkčný, ale pre využitie v NASES nepoužiteľný, pretože ho bolo potrebné doprogramovať. To už ale nebolo súčasťou dodávky spoločnosti InterWay.„Preto sa NASES obrátil na renomovanú štátnu akciovku pani Remišovej a bývalého štátneho tajomníka pána Hargaša Slovensko IT, s ktorou uzavrel zmluvu, aby ADOBE doprogramovala. Nešlo o žiadne drobné, NASES poskytol spoločnosti Slovensko IT zálohovú platbu vo výške 1,3 milióna eur. V konečnom dôsledku vyhodili 4-krát viac peňazí. Slovensko IT, ktoré si nedokázalo naprogramovať ani vlastný web, nakoniec priznalo, že doprogramovanie nevie urobiť a peniaze vrátilo,“ uviedol Raši.Výsledkom je, že produkt, za ktorý štát zaplatil takmer 1,2 milióna eur, je stále nepoužiteľný. Navyše, keďže systém nebol dodaný v stanovenom čase, teda podľa zmluvy do 23. 9. 2023 a dodnes nefunguje, muselo byť financovanie projektu vyňaté z eurofondov a musí ho zaplatiť štát.O podozrivý nákup sa začal zaujímať aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) , ktorý na základe rozhodnutia konštatoval pochybenie zo strany NASES, keďže vylúčenie spoločnosti JUMP Soft bolo neodôvodnené a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Spoločnosť JUMP Soft bola vylúčená s odôvodnením, že jej ponuka bola príliš lacná.„Tieto tvrdenia sú v rozpore s odborným vyjadrením znalca,“ povedal minister investícií a dodal, že ponuka JUMP Soft bola jednoduchšia a aplikovateľná, pričom technológia už bola využívaná v štátnej správe, komerčnej sfére a aj NASES-om.Minister investícií tiež poukázal na podozrenie, že verejné obstarávanie bolo vykonané s úmyslom obstarať produkt ADOBE, čo podporuje aj distribúcia pozvánky na prezentáciu ešte pred uzávierkou ponúk. Na základe zistení ÚVO začal voči NASES správne konanie.Podľa Rašiho konali štatutári NASES v rozpore s právnymi predpismi, čo naznačuje podozrenie z machinácií, ktoré mohli ohroziť finančné záujmy EÚ. „Zistené nedostatky sú natoľko závažné, že prípad sa dostane do rúk orgánov činných v trestnom konaní,“ uzavrel Raši.