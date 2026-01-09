Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.1.2026
09. januára 2026

Raši vyhlásil voľbu kandidátov na nového sudcu Ústavného súdu, rozhodnúť by mali na májovej schôdzi


Tagy: Kandidáti na sudcov Ústavného súdu Predseda Národnej rady SR (NR SR) ústavný sudca Voľba sudcov

Predseda Národnej rady SR Richard Raši vyhlásil voľbu kandidátov na nového sudcu Ústavného súdu SR. Ako ...



67e54fd11c1e0045809636 676x451 9.1.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši vyhlásil voľbu kandidátov na nového sudcu Ústavného súdu SR. Ako informovala kancelária národnej rady, voľba sa vyhlasuje v nadväznosti na skutočnosť, že 10. júla uplynie funkčné obdobie jednej sudkyne ústavného súdu. Rozhodnutie zároveň nastavuje harmonogram tak, aby bol dostatočný priestor na predkladanie návrhov aj na ich následné prerokovanie pred samotnou voľbou v pléne Národnej rady SR.


Ústavný súd je kľúčovou inštitúciou ochrany ústavnosti a práv občanov. Aj preto je dôležité, aby voľba prebehla v jasnom a zrozumiteľnom rámci a aby bol pri nomináciách dostatok času na odborné posúdenie,“ uviedol Raši.

Zároveň určil, že návrhy na kandidátov majú oprávnení navrhovatelia doručiť Ústavnoprávnemu výboru NR SR prostredníctvom podateľne Kancelárie NR SR najneskôr do 27. marca do 15:00 tak, aby sa voľba mohla uskutočniť na schôdzi NR SR so začiatkom 26. mája 2026.


Ústavnému súdu už v súčasnosti chýba jeden sudca a to od septembra 2023, keď sa sudkyňa Jana Laššáková vzdala funkcie.




Zdroj: SITA.sk

Tagy: Kandidáti na sudcov Ústavného súdu Predseda Národnej rady SR (NR SR) ústavný sudca Voľba sudcov
