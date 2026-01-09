Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alexej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. januára 2026

Súdny proces s Norbertom Bödörom bol prerušený, sudkyňa žiada Ústavný súd SR o posúdenie novely Trestného poriadku


Tagy: monitor Súdny proces Súdy Trestný poriadok

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská prerušila súdny proces s obžalovaným



Zdieľať
img_8959_copy 676x460 9.1.2026 (SITA.sk) - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská prerušila súdny proces s obžalovaným Norbertom Bödörom. Ako informuje spravodajský portál 360tka, dôvodom je novela Trestného poriadku, ktorá sprísňuje využívanie spolupracujúcich obvinených. Sudkyňa z tohto dôvodu podáva podnet na Ústavný súd SR, aby novelu posúdil. Kým sa tak nestane, bude proces s Bödörom prerušený. On sám však podľa portálu s rozhodnutím nesúhlasí.


„My sme to neiniciovali,” reagoval pre 360tku obhajca Bödöra Marek Para, ktorý avizoval, že dá súdu návrh, aby sa v procese pokračovalo. „Môj klient bol pripravený vypovedať,” doplnil Para.




Zdroj: SITA.sk - Súdny proces s Norbertom Bödörom bol prerušený, sudkyňa žiada Ústavný súd SR o posúdenie novely Trestného poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: monitor Súdny proces Súdy Trestný poriadok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Strana Za ľudí podporí kandidáta PS na post predsedu Košického kraja, Remišová apelovala na spájanie síl a spoluprácu
<< predchádzajúci článok
Raši vyhlásil voľbu kandidátov na nového sudcu Ústavného súdu, rozhodnúť by mali na májovej schôdzi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 