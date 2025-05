Raši vyvracia obvinenia z obmedzovania novinárov na výboroch, podľa neho si opozícia robí z rokovaní šou

Podľa Rašiho ide len o vytrhnuté vety a mediálne šou

Opozícia má podľa Rašiho robiť politiku inde

Dostál kritizuje Rašiho výklad rokovaní výborov

Každý novinár sa môže zúčastniť na rokovaniach parlamentných výborov. Predseda parlamentu Richard Raši Hlas-SD ) tak reagoval na status poslanca Ondreja Dostála SaS ), ktorý na sociálnej sieti tvrdil, že Raši obmedzuje účasť novinárov na rokovaniach výborov NR SR.„Mám z toho zvýšený tlak. Možno je to neuveriteľné, ale aj pán poslanec Dostál môže klamať,“ vyhlásil Raši. „Vyprosujem si od poslanca Dostála, aby uvádzal takéto klamstvá. V týchto statusoch šíri nepravdu. Každý novinár a každý pozvaný hosť sa môže zúčastňovať rokovania výborov. Je to v rokovacom poriadku a nič sa na tom meniť nebude,“ vyhlásil Raši.Predseda parlamentu uviedol, že Dostál vytiahol len polovičné vety, a v konečnom dôsledku tak klamal. Ako vysvetlil, išlo o situácie, keď rokovanie výboru v skutočnosti neprebieha a zúčastnia sa na ňom len opoziční poslanci, ktorí si podľa slov Rašiho robia z výboru „mediálnu šou“.„Ale keďže nechcem zasahovať ani do tohto procesu, tak som povedal, že v situáciach, keď nepribieha rokovanie výboru, a niekto si z toho robí šou pre médiá, tak tieto situácie bude riadiť predseda daného výboru. To znamená, že poslanci a zavolaní experti tam byť môžu, a môžu rozdebatovať celú tému. O tom, aký to však bude mať priebeh rozhodne predseda výboru,“ vysvetlil Raši s tým, že v takomto prípade sa totiž nejedná o rokovanie výboru.Opozícia by podľa neho preto mala v týchto prípadoch využívať iné priestory na robenie svojej politiky. Ak to robia opoziční politici v priestoroch výboru bez prítomnosti koalície, a média robia z toho výstupy, nadobúda to podľa neho pre verejnosť mylný dojem, že ide o oficiálne rokovanie výboru, aj keď v skutočnosti o oficiálny výbor nejde.„Na rokovaniach výborov sú média vždy vítané, a keď to rokovanie výboru nie je, tak predseda zváži, či z toho urobí arénu, alebo to usporiada a vystúpenie opozície presunie do priestorov, ktoré sú vyhradené pre komunikáciu s médiami,“ dodal Raši.Predseda parlamentu sa vyjadril aj k neuznášaniaschopnosti výborov. Upozornil, že rozhodnutie účasti na výboroch je demokratické právo a výsostné právo poslancov. „Neuznášaniaschopnosť výborov nie je výdobytok tohto volebného obdobia. Dialo sa to v aj minulosti, a tí, čo to teraz kritizujú, to v minulosti robili. Čiže musíme to akceptovať,“ uzavrel Raši.Poslanec Ondrej Dostál (SaS) na sociálnej sieti v utorok 27. mája upozornil, že predseda parlamentu Raši obmedzuje prístup novinárov na rokovanie parlamentných výborov. „Raši na dnešnom poslaneckom grémiu oznámil, že ak výbor nebude uznášaniaschopný, poslanci budú môcť pokračovať v neformálnej diskusii v zasadacej miestnosti výboru. O tom, či sa na tejto diskusii budú môcť zúčastniť aj novinári, však bude rozhodovať predseda výboru. Prvé rozhodnutie je v poriadku. To druhé je dosť veľká nehoráznosť,“ napísal Dostál.Ako doplnil, Raši tak reagoval na minulotýždňový neúspešný pokus o zvolanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré iniciovala opozícia. „Výbor sa mal zaoberať podozreniami zo zneužívania eurofondov z PPA na budovanie súkromných haciend. Koalícia rokovanie výboru bojkotovala, takže ho nebolo možné otvoriť. Opoziční členovia napriek tomu ostali v zasadačke a chceli o téme diskutovať. Predseda výboru Ivan Ševčík (Národná koalícia) ich však prostredníctvom tajomníka výboru nechal vyhodiť,“ doplnil Dostál s tým, že Raši teraz tvrdí, že predseda výboru ich nemal vyhadzovať.„To je nepochybne správne rozhodnutie. Zároveň však oznámil, že iné osoby – napríklad experti, verejnosť či novinári – budú môcť byť prítomní iba so súhlasom predsedu výboru,“ dodal poslanec s tým, že ide o snahu obmedziť verejnosť pri rokovaniach.