Ústavný súd prijal podnet k novele zákona o mimovládnych organizáciách na ďalšie konanie

Zákon prešiel množstvom úprav

Pellegrini zákon podpísal

28.5.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie podnet k novele zákona o mimovládkach, a to v celom rozsahu. Podnet podala skupina 32 poslancov Národnej rady SR. Ako ďalej informoval ÚS SR, návrhu na pozastavenie účinnosti tejto novely však súd nevyhovel.Ide o kontroverzný zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý parlament schválil v polovici apríla. Podľa predkladateľov je hlavným cieľom návrhu stransparentnenie fungovania mimovládok. Slovenské mimovládne organizácie aj opozícia novelu zákona kritizovali, považujú ju za škodlivú a diskriminačnú, hovorili aj o protiústavnosti. Opakovane ju nazývali „ruským zákonom“.Po množstve úprav zo zákona vypadlo nielen označenie zahraničný agent, ale aj označenie lobing, napriek tomu opozícia tvrdí, že v zákone ostalo veľa zlých vecí, napríklad administratívna záťaž pre mimovládky či zásah do súkromia darcov. Prezidenta po schválení v parlamente opozícia vyzývala, aby zákon nepodpísal.Navrhovatelia zákona o mimovládkach i premiér Robert Fico Smer-SD ) tvrdili, že predložená legislatíva nemá nič spoločne s ruskou, americkou či izraelskou legislatívou.Cieľom slovenského návrhu je podľa nich len sprecizovanie kontrolných mechanizmov a zlepšenie transparentnosti, aby vedeli, ako sú financované mimovládne organizácie a kto im dáva peniaze. Rovnako tvrdili, že návrh zákona bol spracovaný v súlade s pravidlami EÚ Prezident Peter Pellegrini napokon novelu zákona podpísal. Kancelária prezidenta SR vtedy informovala, že nenašli dôvody, pre ktoré by predmetná legislatíva v schválenom znení mohla byť v rozpore s Ústavou SR či európskym právom.O podaní podnetu na ÚS SR v polovici mája informovalo Progresívne Slovensko , požadovali posúdenie súladu novely s Ústavou SR i pozastavenie účinnosti, pretože zastávali názor, že ohrozuje demokratické princípy aj ústavné práva.