Rast cien v eurozóne zostáva hlboko pod inflačným cieľom

Londýn 4. septembra (TASR) - Najnovšie údaje signalizujú, že tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne zostáva hlboko pod úrovňou, ktorú preferuje Európska centrálna banka (ECB).Finančné údaje ukazujú, že rast cien výrazne zaostáva za inflačným cieľom ECB nastaveným na úroveň tesne pod 2 %, uviedol hlavný ekonóm ECB Philip Lane na podujatí London School of Economics. Nič podľa neho nenasvedčuje tomu, že by eurozóne opäť hrozila deflácia, ale inflácia zostáva mimoriadne nízka.Christine Lagardová, ktorá je nominovaná na pozíciu prezidentky ECB, pred výborom pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu (EP) uviedla, že vzhľadom na aktuálne výzvy je naďalej potrebné počas dlhšieho obdobia zachovať vysoko akomodatívne nastavenie menovej politiky.Podľa vyjadrení predstaviteľov ECB sa zdá, že banka pripravuje nový balík monetárnych stimulov, ktorého súčasťou bude zníženie úrokových sadzieb, prísľub, že ich udrží nízko dlhší čas, a kompenzácia pre banky zasiahnuté vedľajšími vplyvmi negatívnych sadzieb. Mnohí tiež podporujú obnovenie programu nákupu aktív, čo je silnejšia zbraň, avšak niektoré severoeurópske krajiny to odmietajú.