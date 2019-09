Analytici:Spotreba sa presunula z maloobchodu do reštaurácií a hotelov

Ilustračná snímka. Foto: Technopol Centrum Foto: Technopol Centrum

Bratislava 4. septembra (TASR) - Spotreba sa v úvode leta presunula z maloobchodu viac do reštaurácií a hotelov. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák v komentári k júlovým tržbám vnútorného obchodu.Ani úvod leta podľa neho nepriniesol do slovenského maloobchodu oživenie. Maloobchodné tržby pokračovali v poklese aj v júli. Naďalej tak platí, že napriek stále silnému trhu práce i spotrebiteľskej dôvere pohybujúcej sa blízko maxím z minulých rokov sa slovenskému maloobchodu tržby ďalej zvyšovať nedarí.Trh práce i spotrebiteľská dôvera ostávajú podľa Koršňáka relatívne silné, avšak už posledné mesiace naznačili, že domácnosti začínajú byť vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie. Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa tak pozvoľna začína prelievať aj do domácej spotreby.dodal Koršňák.Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, sa spotrebiteľská dôvera a sentiment v maloobchode v auguste mierne oslabili, ale celkovo ostávajú na slušných úrovniach.doplnila Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval o tom, že tržby za vlastné výkony a tovar v júli 2019 v maloobchode medzimesačne klesli o 0,2 %. Medziročne sa tržby v maloobchode znížili o 0,9 %.