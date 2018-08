Rast maloobchodných tržieb v Nemecku sa spomalil viac, než sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 31. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v Nemecku spomalili v júli tempo rastu, pričom rozsah spomalenia bol výraznejší, než sa očakávalo. Ukázali to v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.Tržby v nemeckom maloobchode sa v júli zvýšili v medziročnom porovnaní o 0,8 %. Oproti vývoju v júni to predstavuje výrazné spomalenie tempa rastu, keďže v júni rast dosiahol 2,7 %. Analytici so spomalením počítali, predpokladali však, že rast dosiahne aspoň 1,3 %. Pozitívom je, že júlový vývoj znamená rast maloobchodných tržieb druhý mesiac po sebe.Pod júlový rast maloobchodných tržieb sa o niečo výraznejšie podpísali nepotravinové produkty. Tržby z ich predaja vzrástli medziročne o 0,9 %. Tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa zvýšili o 0,6 %.Medzimesačne sa tržby v maloobchode v júli znížili, a to výraznejšie, než sa očakávalo. Pokles dosiahol 0,4 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s poklesom o 0,2 %. Na porovnanie, v júni sa maloobchodné tržby v Nemecku medzimesačne zvýšili o 0,9 %.