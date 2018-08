Varholíkovej zákaz šoférovať platí iba v Maďarsku

Eva Varholíková Rezešová, archívna snímka. Foto: TASR/DUNA/MTI/Peter Lakatos Foto: TASR/DUNA/MTI/Peter Lakatos

Budapešť 31. augusta (TASR) - Slovenská občianka Eva Varholíková, ktorú v utorok podmienečne prepustili po šiestich rokoch z budapeštianskej väznice na slobodu, bude môcť mimo Maďarska riadiť motorové vozidlá. Napísal to v piatok denník Magyar Idők, ktorý pripomenul, že za spôsobenie dopravnej nehody na maďarskej diaľnici so štyrmi obeťami na životoch nariadil súd Slovenke okrem väzenia aj osemročný zákaz riadenia motorových vozidiel.Hovorkyňa Hlavnej prokuratúry Peštianskej župy Csilla Gyugyiová pre denník uviedla, že zákaz sa týka výhradne územia Maďarska. Toto súdne nariadenie totiž podľa nej v iných krajinách neplatí.Dcéra zosnulého oceliarskeho magnáta Alexandra Rezeša si odpykávala trest za dopravnú nehodu na maďarskej diaľnici z roku 2012, spôsobenú pod vplyvom alkoholu a s následkom usmrtenia štyroch osôb.Odsúdená pred vypršaním dvoch tretín výkonu trestu požiadala budapeštiansky súd o podmienečné prepustenie prostredníctvom svojho obhajcu.Varholíková, jazdiaca pod vplyvom alkoholu, narazila 21. augusta 2012 na maďarskej diaľnici M3 vo vysokej rýchlosti do vozidla značky Fiat Punto. Na mieste v ňom zahynuli traja ľudia. Ďalšia žena v horiacom aute utrpela ťažké poranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.Odvolací súd pre okolie Budapešti ju odsúdil 11. septembra 2014 na deväť rokov väzenia. Trestný senát sprísnil rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého si mala Slovenka odpykať iba šesť rokov.Súd uznal Košičanku za vinnú z trestného činu jazdy pod vplyvom alkoholu. Okrem sprísnenia sadzby odňatia slobody jej predĺžil aj zákaz riadenia motorových vozidiel z pôvodných piatich na osem rokov.Podľa verdiktu odvolacieho súdu bolo Varholíkovú možné podmienečne prepustiť z väzenia najskôr po uplynutí dvoch tretín výkonu trestu.