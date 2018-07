Rast nemeckého stavebného sektora sa v júni mierne spomalil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 5. júla (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore rástla minulý mesiac o niečo miernejšie, napriek tomu je tempo rastu aj naďalej výrazné. Poukázal na to prieskum spoločnosti IHS Markit.Index nákupných manažérov IHS Markit pre nemecký stavebný sektor klesol v júni na 53 bodov z májovej hodnoty 53,9 bodu. Napriek poklesu sektor stále pokračuje v raste, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.Z troch hlavných oblastí stavebníctva najviac rástla aktivita v oblasti bytovej výstavby. Aj v jej prípade sa však v porovnaní s májom tempo rastu mierne spomalilo. To isté platí pre oblasť komerčných stavieb, do ktorej patria sklady, obchody a kancelárske priestory.Pozitívne sa mesiac jún vyvíjal pre oblasť inžinierskych stavieb. Tá po štyroch mesiacoch poklesu vykázala v júni rast aktivity.