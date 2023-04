Rast slovenskej ekonomiky by sa mal v druhom štvrťroku spomaliť, predpokladá rozpočtová rada

Export by mal rásť rýchlejšie

Spotrebiteľom klesli reálne príjmy

Inflácia a vojna tlmia rast

17.4.2023 (SITA.sk) - V porovnaní s februárovou prognózou by mal byť rast ekonomiky v druhom štvrťroku pomalší. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Nadol Slovensko ťahá podľa rady vládna spotreba a investície, kým export prekvapuje skôr pozitívne. Zároveň lepšie predošlé štvrťroky vytvorili silnejší základ pre rast v tomto roku.Preto z aktuálnych odhadov nevyplýva prehodnotenie rastu ekonomiky v tomto roku oproti prognóze. Ekonomiku môže podporiť aj lepší vývoj zamestnanosti.V druhom štvrťroku ekonomika Slovenska podľa odhadov RRZ mierne rastie. Medzikvartálne tempo 0,5 % je zatiaľ o niečo rýchlejšie ako začiatkom roka.„Vo februárovej prognóze sme odhadovali nárast o 1 %. Nižší odhad oproti prognóze je spôsobený zmiernením rastu investícií, nižším rastom reálnych vládnych výdavkov a nižšou tvorbou zásob. Naopak, rýchlejšie by mal rásť náš export,“ konštatuje rada.Napriek tomu, že rast v druhom štvrťroku zatiaľ zaostáva za očakávaniami, tempo expanzie v predošlom období, najmä koncom roka 2022, ich prekonalo.Preto z celoročného hľadiska nateraz z odhadu nevyplýva dôvod na prehodnotenie rastu ekonomiky za rok 2023.Vplyvom vysokej inflácie naďalej trpia spotrebitelia. Aj začiatkom roka im zrejme klesli reálne príjmy, preto je rast spotreby domácností v prvom polroku veľmi utlmený.Investície zatiaľ ťažia z rastu čerpania fondov EÚ, ale iné investičné výdavky najmä v oblasti stavebníctva smerujú k spomaleniu, čo súvisí s ťažšou dostupnosťou financovania bývania a výstavby a otáčaním vývoja na realitnom trhu.Vládne výdavky odhaduje RRZ s nominálnym nárastom o 9 % medziročne. No pre vysokú infláciu ide v reálnom vyjadrení o pokles.Exportérom by sa malo podľa rady dariť o niečo viac, nakoľko sa zmierňujú úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch a globálna inflácia klesá. Z toho plynie už menší pesimizmus na strane spotrebiteľov a firiem.Ekonomika EÚ sa v tomto roku podľa najnovšej predikcie MMF nachádza v pásme krehkého rastu.Rast ekonomík tlmí podľa rozpočtovej rady vysoká inflácia, stále prítomná neistota z dôvodu konfliktu na Ukrajine a sprísňovanie menovej politiky, ako aj úverových štandardov bánk.Pri pokračujúcom raste ekonomiky firmy cítia potrebu ďalej najímať pracovnú silu, pričom rast zamestnanosti by mal mierne prekonať očakávania rady.