Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v júli zrýchlil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 9. augusta (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien v Číne sa v júli zrýchlilo a dosiahlo najvyššiu úroveň za štyri mesiace. Dôvodom bolo najmä zdraženie palív.Konkrétne, čínsky index spotrebiteľských cien v júli vzrástol medziročne o 2,1 % po júnovom zvýšení o 1,9 %. Oznámil to vo štvrtok štatistický úrad v Pekingu.Ceny potravín v júli stúpli o 0,5 %. To je viac ako v júni, keď sa zvýšili o 0,3 %.Ceny nepotravinárskych tovarov v sledovanom období vzrástli medziročne o 2,4 % (o 2,2 % v júni), z toho ceny benzínu a nafty vyskočili o viac ako 20 %.Júlová inflácia tak bola o niečo vyššia ako 2 %, ktoré očakávali ekonómovia. Cieľom vlády je pritom udržať infláciu v tomto roku tesne pod hranicou 3 %.V medzimesačnom porovnaní stúpli spotrebiteľské ceny v druhej najväčšej svetovej ekonomike v júli o 0,3 %. To kontrastuje s ich znížením v júni o 0,1 %.Štatistický úrad uverejnil aj vývoj výrobných cien v Číne, ktoré sú dôležitým ukazovateľom budúcej spotrebiteľskej inflácie. V júli sa tempo rastu cien hotových produktov spomalilo na 4,6 % zo 4,7 % v júni. Napriek tomu prekonalo odhady analytikov, ktorí počítali so 4,4-% zvýšením výrobných cien.V medzimesačnom porovnaní stúpol index výrobných cien v júli o 0,1 %, zatiaľ čo v júni sa zvýšil o 0,3 %.