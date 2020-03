Rast superodpočtu na výskum a vývoj za rok 2018 zaostával za rastom jeho sadzby

Vývoj základných parametrov superodpočtu v rokoch 2015 – 2018 parameter 2015 2016 2017 spolu

2015 - 2017 2018 * Počet subjektov 83 112 163 358 264 Celkový objem superodpočtu (€) 9 217 010,78 16 484 764,10 40 118 666,20 65 820 441,08 120 287 336,94 Predpokladaná úspora na dani z príjmov (€) 1 937 600,00 3 626 648,10 8 424 919,90 13 989 168,00 25 260 340,76 Priemerná výška superodpočtu (€) 111 048,32 147 185,39 246 126,79 - 455 633,85 Minimálny superodpočet (€) 691,16 35,00 18,84 - 0,06 Maximálny superodpočet (€) 1 272 959,41 2 687 063,11 18 472 254,59 - 44 992 411,66 Superodpočet viac ako 100 000 eur - počet 20 28 50 98 113 Superodpočet viac ako 100 000 eur - podiel z celkového počtu (%) 24,10 25,00 30,67 27,37 42,80 Superodpočet menej ako 1 000 eur - počet 2 9 9 20 8



Zdroj: https://www.financnasprava.sk , CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

24.3.2020 (Webnoviny.sk) - V minulom roku mohli právnické aj fyzické osoby v daňových priznaniach za rok 2018 prvýkrát využiť daňovú úľavu vo forme superodpočtu v 100-percentnej výške. Dostali tak možnosť odpočítať si zo svojho výsledného daňového základu ešte raz všetky náklady, ktoré v zmysle pravidiel čerpania superodpočtu vynaložili v roku 2018 na výskum a vývoj za účelom podpory svojej konkurencieschopnosti. Rovnako si mohli odpočítať v plnej výške aj ich medziročný nárast v porovnaní s dvoma bezprostredne predchádzajúcimi zdaňovacími obdobiami. Ako subjekty, ktoré na Slovensku pôsobia, superodpočet za rok 2018 reálne využili?Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, spol. s r. o., (ďalej CRIF SK), možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj využilo 264 subjektov. Spoločne čerpali viac ako 120,2 mil. eur, čím pri 21 % sadzbe na dani z príjmov ušetrili viac ako 25 mil. eur."Superodpočet za rok 2018 dosiahol takmer dvojnásobok hodnoty, uplatnenej v daňových priznaniach za celé doterajšie obdobie existencie tohto daňového nástroja pri sadzbe 25 percent. V porovnaní s rokom 2017 úroveň superodpočtu v roku 2018 stúpla až na trojnásobok. Vzrástol aj počet subjektov – v roku 2018 bol o stovku vyšší než v roku 2017," hodnotí Jana Šnircová, finančná analytička CRIF SK.Aj za rok 2018 platí, že o štátnu podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja formou superodpočtu sa najviac uchádzali priemyselné podniky a subjekty IT sektora. Na prvom mieste stále zostáva priemyselná výroba, hoci jej podiel na počte aj objeme medziročne mierne poklesol. IT spoločnosti si, naopak, medziročne polepšili v oboch týchto parametroch. Necelá tretina subjektov, ktoré v roku 2018 čerpali superodpočet, naďalej pochádza z Bratislavského kraja, ale vážne mu konkuruje Žilinský kraj s takmer 20-percentným podielom na počte záujemcov o superodpočet. Podiel subjektov vo vlastníctve tuzemských osôb v roku 2018 presiahol 70 %, uplatnili si však iba necelých 27 % čerpaného superodpočtu."Subjekty vlastnené zahraničným kapitálom majú tendenciu uplatňovať si väčšie objemy superodpočtu. V kategórii superodpočtov nad 1 mil. eur je tuzemský súkromný kapitál zastúpený len necelou štvrtinou z počtu subjektov a len 13 % z celkového objemu týchto miliónových superodpočtov," konštatuje J. Šnircová.V zozname uplatnených superodpočtov sa nachádza 130 nováčikov. "Potešiteľné je, že polovica z nich patrí do kategórie podnikov s obratom do 2 mil. eur a necelá tretina zamestnáva do 10 zamestnancov. Prekvapivo sa zvýšilo aj zastúpenie fyzických osôb – podnikateľov, ktorých je v zozname za rok 2018 až 14, z toho 12 nováčikov," hovorí J. Šnircová.Podľa výsledkov analýz spoločnosti CRIF SK je nesporné, že počet záujemcov o superodpočet a najmä objem uplatnených nákladov na výskum a vývoj touto formou daňovej úľavy rastie. Jana Šnircová ale upozorňuje: "Legislatívna úprava sadzby superodpočtu z 25 % v predchádzajúcich obdobiach na 100 % v roku 2018 dávala predpoklad na zvýšenie objemu čerpaného superodpočtu minimálne rovnakým tempom. Od atraktívnejšej sadzby sa dokonca očakávalo, že bude viac motivovať nové subjekty s novými projektmi. Realita však bola iná: oproti roku 2017 objem superodpočtu v roku 2018 vzrástol iba trojnásobne.""Dôvodom menej razantného tempa rastu objemu superodpočtu mohla byť aj skutočnosť, že vynaložené náklady na výskum a vývoj u niektorých subjektov nebolo z čoho odpočítať. Jednou z nevyhnutných podmienok uplatnenia si superodpočtu je totiž kladný daňový základ po odpočítaní prípadnej daňovej straty z predchádzajúcich rokov. Ak ho záujemca o superodpočet nedosiahne, nárok mu síce zostáva, ale čerpanie si musí posunúť na najbližšie nasledujúce zdaňovacie obdobie, v ktorom túto podmienku splní. Dosiaľ bola táto možnosť časovo ohraničená na maximálne 4 roky, od roku 2020 sa predlžuje na 5 rokov, " vysvetľuje J. Šnircová.Zároveň prognózuje možný budúci vývoj: "Ekonomické výsledky podnikov na Slovensku už za rok 2018 prezrádzali pokles ziskov naprieč takmer všetkými odvetviami hospodárstva. Vzhľadom na viaceré opatrenia končiacej vlády, ktoré majú negatívny dopad na podnikateľské prostredie, a aktuálne problémy, spôsobené koronavírusom, je možné, že ani pripravené zvyšovanie sadzby superodpočtu na 150 či 200 % v nasledujúcich rokoch nebude znamenať zvýšenie objemu jeho reálneho čerpania."* V roku 2018 platila nová sadzba superodpočtu vo výške 100 %.Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Obom registrom CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier. Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom významného informačného portálu Cribis Univerzálny register obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne.Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.CRIF je globálna spoločnosť špecializujúca sa na oblasť rozvoja a riadenia úverového reportingu, obchodných informácií a systémov pre podporu rozhodovania. Bola založená v roku 1988 v talianskej Bologni. Dnes pôsobí na štyroch kontinentoch, a to v Európe, Amerike, Afrike a v Ázii, kde poskytuje svoje služby viac ako 2 400 bankovým a finančným inštitúciám. CRIF je vedúcou spoločnosťou v kontinentálnej Európe v oblasti úverových bankových služieb a je jedným z najväčších poskytovateľov medzinárodných integrovaných služieb pre riadenie obchodných a podnikateľských rizík či efektívne riadenie úverov a pre marketingové rozhodnutia. Patrí tiež k najväčším spoločnostiam, ktoré celosvetovo ponúka systémy pre podporu úverového rozhodovania.Ďalšie informácie www.crif.sk Informačný sevis