Ministerstvo zahraničia neodporúča Slovákom cestovať do zahraničia, nemôžu im zabezpečiť návrat

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2020 - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) neodporúča Slovákom vycestovať kamkoľvek do zahraničia. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie.MZV uvádza, že jeho prioritnou úlohou je v súčasnosti repatriácia slovenských občanov zo zahraničia. Ľuďom, ktorí v aktuálnej situácii vycestujú do cudziny, nemôže rezort zaručiť návrat na Slovensko. Ministerstvo tiež pripomína, že po návrate zo zahraničia platí povinná 14-dňová karanténa.Rezort diplomacie vydal výstrahu od 16. marca a pripomína, že je stále aktuálna. „V súvislosti s neustále sa meniacou situáciou na hraničných priechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie,“ píše sa v tlačovej správe.Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť.Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami. Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti. Aktuálne je na Slovensku potvrdených 204 prípadov koronavírusu.