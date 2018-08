Rast zásob v USA stlačil ceny ropy

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Singapur 15. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali pokles, keď trhy zareagovali na informácie o nečakanom raste ropných zásob v USA. Na ceny komodity nepriaznivo vplývajú aj zhoršujúce sa vyhliadky ekonomiky v dôsledku rastúcich obchodných sporov. Ekonomické problémy viacerých krajín by mohli viesť k oslabeniu dopytu po rope.Americký ropný inštitút (API) vo svojom odhade uviedol, že zásoby ropy v USA vzrástli za minulý týždeň o 3,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Zásoby v ropnom uzle v Cushingu v Oklahome sa zvýšili o 1,6 milióna barelov. Analytici pritom počítali s poklesom ropných zásob. Trhy teraz čakajú na stredajšie kľúčové informácie amerického ministerstva energetiky.Nálady na trhoch ovplyvňujú aj zhoršujúce sa ekonomické vyhliadky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dopyt po rope. Prognózy zhoršuje najmä zvyšujúci sa konflikt Spojených štátov s viacerými krajinami, najmä s Čínou. Najnovšie však rastie aj napätie medzi USA a Tureckom, čo poškodzuje tureckú ekonomiku a zvyšuje obavy aj na ďalších rozvíjajúcich sa trhoch.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri klesla do 8.21 h SELČ o 17 centov na 72,29 USD (63,38 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 66,77 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 27 centov.