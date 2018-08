Stovky kňazov v Pensylvánii zneužili viac než 1000 detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. augusta (TASR) - Zneužívanie viac než 1000 detí stovkami kňazov bolo celé desaťročia zatajované predstaviteľmi katolíckej cirkvi v americkom štáte Pensylvánia, vyplýva zo správy veľkej poroty. Informovala o tom v stredu spravodajská stanica Sky News.V správe sa uvádza, že skutočný počet obetí zneužívania môže byť dokonca oveľa vyšší, pretože záznamy sa medzičasom stratili a niektoré z obetí by mohli mať strach o zločinoch hovoriť.Na zneužívaní sa malo podieľať vyše 300 duchovných, iba dvoch z nich však doposiaľ obvinili - vrátane jedného, ktorý sa sám priznal. Vo väčšine prípadov už uplynula doba premlčania, čo znamená, že obvinenia nemôžu byť vznesené. Niektorí z údajných zneužívateľov medzičasom zomreli, odišli do penzie alebo boli prepustení z kňazských radov. Závažnosť zneužívania sa stupňovala od ohmatávania až po znásilnenie, pričom vo väčšine prípadov boli obeťami chlapci.V jednom prípade donútili chlapca pózovať nahého v póze ukrižovaného. Následne si ho odfotografovalo viacero kňazov, ktorí produkovali a šírili detskú pornografiu na cirkevnej pôde.uviedla v súvislosti so správou veľká porota.Prokurátor štátu Pensylvánia Josh Shapiro na tlačovej konferencii uviedol, že predstavitelia cirkvi často odmietali alebo ignorovali tvrdenia o zneužívaní.povedal Shapiro.dodal.Veľká porota v správe obvinila kardinála Donalda Wuerla, ktorý stojí na čele washingtonskej arcidiecézy, že pomáhal chrániť týchto kňazov, keď v rokoch 1988-2006 zastával funkciu biskupa Pittsburghu. Kardinál Wuerl obvinenia odmietol a nástojil na tom, že zneužívanie sa pokúšal zastaviť, píše Sky News.