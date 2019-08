Rastie dopyt po zlatých šperkoch

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 20. augusta (TASR) - Rast ceny zlata prichádza v období obáv z obchodných konfliktov medzi USA a Čínou a v čase neistôt na európskych trhoch. Aktuálne sa cena vyšplhala na šesťročné maximá, pričom sa rast predpovedá aj do budúcnosti.Svetový dopyt po zlate dosiahol v 2. kvartáli 2019 úroveň 1123 ton, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %. V 1. polroku 2019 nezaostával ani dopyt po zlatých šperkoch. Svetový dopyt v porovnaní druhých kvartálov minulého a tohto roku sa zvýšil o 2 % na 531,7 tony. Celkový polročný dopyt vyskočil na štvorročné maximá vo výške 1061,9 tony. Ďalší rast predpovedá aj Alojz Ryšavý z ALO diamonds, ktorý tvrdí, že rast cien komodity sa premietne aj do segmentu luxusu a ceny šperkov budú v roku 2020 vyššie o 5 – 10 %.Za aktuálnym rastom zlata a komodít z neho stojí inverzná výnosová krivka, ako indikátor recesie, a oslabená eurozóna. Tieto údaje vyvolali obavy z globálnej hospodárskej recesie a prinútili investorov orientovať sa na trh s drahými kovmi. Práve z dôvodu aktuálneho spomaľovania ekonomík krajín, blížiaceho sa brexitu, ale aj z dôvodu obchodnej vojny medzi USA a Čínou a nepokojov na Blízkom východe, je cesta zlatu do najbližšej budúcnosti otvorená. Uvedené len potvrdzujú názory investičných stratégov, ktorí odhadujú, že cena zlata dosiahne v 2. kvartáli 2020 sumu 1650 USD (1486 eur) za uncu.Nárast dopytu po zlatých šperkoch je spôsobený silnejúcim trhom so zlatom, zlatými šperkmi a diamantmi v Indii a Číne. Medzi bohatou vrstvou sú stále žiadanejšie takzvané investičné šperky. Nárast nákupu je najsilnejší najmä počas osláv príchodu čínskeho nového roku a pri rodinných oslavách v Indii.dodáva Ryšavý.Pri kúpe zlatého šperku je potrebné mať na zreteli, že kupovaný šperk by mal mať historickú alebo umeleckú hodnotu, prípadne by mal byť osadený drahokamom s vysokou hodnotou, ktorý ešte znásobí investičný potenciál. V mnohých krajinách sa takéto zlaté šperky stávajú rodinným dedičstvom, ktoré môže stabilne uchovávať hodnotu rodinného majetku po desaťročia.Pre spotrebiteľov, ktorí vidia rastúcu cenu zlata ako rozbiehajúce sa preteky s investičným potenciálom, ide o jasný signál na kúpu zlata, ešte pred ďalším rastom cien. Pre ostatných, ktorí zlato vlastnia, je to signál, aby vyčkali, kým sa ceny zlata ustália.