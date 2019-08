Vypnúť klimatizáciu je dobré 5 - 10 minút pred dojazdom do cieľa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. augusta (TASR) - Najčastejším problémom, ktorý stojí za nefunkčnosťou klimatizácie, je únik chladiacej kvapaliny. V letných mesiacoch si šoféri bez fungujúcej klimatizácie nevedia jazdu predstaviť, pretože je to jediný spoľahlivý spôsob, ktorý ich ochráni pred vysokými teplotami a nebezpečným prehriatím organizmu. Vodič v rozhorúčenom aute má spomalené reflexy, je apatický a hrozí tak väčšie riziko dopravnej nehody.radí prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO, Petr Vaněček.Najčastejšou chybou, kedy klimatizácia poriadne nefunguje, je únik chladiaceho média. Pri bežnej prevádzke dochádza k úniku média zväčša na pružných miestach, ako sú vysokotlakové hadice, ďalej tiež v miestach spojov jednotlivých dielov a v neposlednom rade na mechanicky poškodených častiach. K úniku chladiaceho média prichádza u všetkých typov klimatizácií. Niektorí výrobcovia vozidiel uvádzajú hodnotu prípustného úniku chladiaceho média za rok od 5 do 25 % množstva (hmotnosti) náplne. Ak nie je okruh naplnený dostatočným množstvom, znižuje sa účinnosť klimatizácie.Ďalším častým problémom klimatizačného okruhu je porucha klima-kompresora. Významný vplyv na správny chod kompresora má špeciálny vysokoviskózny olej. Tento olej má veľmi podobnú funkciu ako ten v motore vozidla a rovnako má tiež svoju životnosť. Zaisťuje premazávanie kompresora, a tým pádom jeho správny chod. Pri kontrole a údržbe klimatizačného okruhu je dobré dbať aj na výmenu tohto oleja. Obvyklé množstvo v okruhu je 10 – 15 g. Bez tohto oleja sa kompresor už po niekoľkých minútach poškodí a môže sa aj úplne zadrieť.Dôležité je však predchádzať prípadným problémom a vedieť s klimatizáciou pracovať. Okrem pravidelného čistenia, dopĺňania a výmeny filtrov je dobré vypnúť klimatizáciu 5 - 10 minút pred dojazdom auta do cieľa trasy a umožniť tak vyschnutie výparníka. Týmto krokom sa predchádza usádzaniu baktérií i nepríjemnému zápachu.