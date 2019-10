Rastie záujem o ojazdené autá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ v Bratislave Foto: TASR - KR PZ v Bratislave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Sieť autocentier AAA Auto, ktorá spadá pod spoločnosť Aures Holdings, predala v tomto roku na Slovensku 13.500 jazdených vozidiel. V rámci celého holdingu, ktorý okrem Slovenska zastrešuje aj spoločnosti v Česku, Maďarsku a Poľsku, predstavoval predaj od začiatku roka 65.000 vozidiel. Ako uviedla v stredu na stretnutí s médiami generálna riaditeľka spoločnosti Karolína Topolová, v súčasnosti na Slovensku funguje 16 pobočiek a zamestnáva 461 zamestnancov.Spoločnosť tento rok na Slovensku posilnila svoju pobočku v Bratislave-Petržalke, a to otvorením ďalšej výkupnej pobočky na Bajkalskej ulici, bližšie k centru mesta. K ďalším novootvoreným pobočkám sa radí aj Prievidza, kde taktiež vznikla výkupná predajňa, aby obyvatelia mesta a blízkeho okolia nemuseli cestovať do predajní v Žiline alebo v Trenčíne.Pod skupinu Aures Holdings spadá okrem siete autocentier AAA Auto aj obnovená značka Mototechna.povedala Topolová.K najpredávanejším značkám na Slovensku patrí tradične Škoda, nasledovaná Volkswagenom, Hyundaiom, Kiou a Fordom. Veľmi podobne to vyzerá aj v Českej republike, kde sa však do prvej päťky dostal francúzsky Peugeot namiesto Kie. V Maďarku a Poľsku zhodne obsadil prvú priečku Opel a prvú päťku uzatvára značka Renault.