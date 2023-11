Rastieme rovnako rýchlo ako pred krízou 2021, Slováci investujú viac ako Česi, hlási Fondee

Slováci investujú väčšie čiastky ako Česi i Poliaci

Medziročná hodnota portfólia je tento rok o 17 % vyššia ako v roku 2022

Popularita investovania rastie aj medzi ženami

13.11.2023 (SITA.sk) -Česká investičná platforma Fondee pôsobí na Slovensku už od januára 2022 a od začiatku tohto roka aj v Poľsku. "Oproti Česku či Poľsku sa slovenskí užívatelia Fondee vyznačujú tým, že priemerný objem aktív na jedného užívateľa je tam o 8 % vyšší. Priemerný klient Fondee na Slovensku má nainvestované väčšie peniaze ako tí v Česku či Poľsku," vysvetľuje Hlavsa.Platforma zároveň hlási, že rastie rovnakou rýchlosťou ako pred krízou 2021. Optimizmus podľa Hlavsu do určitej miery kopíruje aj vývoj akciového indexu S&P 500, na ktorom Fondee stavia svoje portfóliá. V polovici októbra bola jeho hodnota skoro o 17 % vyššia ako presne pred rokom. "Našťastie máme veľmi disciplinovaných klientov a keď boli trhy v prepade, tak svoje portfóliá predával len málokto. A tento rok potvrdzuje, že sa to vyplatilo,” dodáva Hlavsa.Vidí ale aj ďalší dôvod: klientov, ktorí by vo Fondee investovali s krátkodobými cieľmi, je menšina. Naopak, dokonca 23 % investorov sa prostredníctvom Fondee chce zabezpečiť na dôchodok. V 70% prípadov ide o ľudí medzi 25-40 rokmi veku."V súvislosti s demografiou našich klientov tento rok pozorujeme jednu zásadnú zmenu, a to že 40 % nových investorov sú ženy," hovorí Hlavsa. "Pred dvoma rokmi to bolo zhruba 25 %,” dodáva s tým, že ide o pozitívnu zmenu, pretože práve investovanie môže byť jedným zo spôsobov, ako môžu ženy do budúcnosti kompenzovať napríklad nerovnosti vo výške dôchodkov, ktoré dnes predstavujú zhruba 18 % v neprospech žien. Rozdiel vyplýva zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne.Podľa Hlavsu sa pozitívne vyvíja aj počet nových investorov. Len za september ich pribudlo viac ako 900. "Cez polovicu si ich založilo zvýhodnený účet pre svoje dieťa či deti vďaka novým detským účtom. Prevažná väčšina z týchto ľudí si pre svoje ratolesti vyberá skôr odvážnejšie portfóliá, čo je vzhľadom na dlhý investičný horizont vhodná stratégia. Polovica z nich si do portfólia zahŕňa aj udržateľné ESG fondy,” dodáva Hlavsa.Informačný servis