Rastlinné nápoje sú čoraz viac populárnejšie. Majú širokú škálu použitia, vrátane populárneho latte art

Rastlinné kávy na vzostupe

Latte art v kaviarni aj doma

Ako na domáce latte art



Pripravte si espresso.

Naplňte džbánik studeným nápojom Alpro.

Nápoj prevzdušnite šľahačom tesne nad hladinou 3 sekundy.

Šľahač ponorte na dno, aby nápoj začal víriť a peniť.

Ohrejte penu približne na 65 stupňov.

Džbánikom pobúchajte, aby praskli veľké bubliny.

Penu začnite nalievať zvysoka, do stredu šálky s espressom, prúdom v hrúbke ceruzky. Šálku nakloňte.

Keď je šálka do polovice plná, začnite nalievať penu nízko a trochu rýchlejšie.

Ak začína odpadať pena, vytvorte v strede koliesko.

Srdce vytvoríte tak, že džbán pomaly nakloníte dozadu a prúd prevediete stredom.



13.11.2023 (SITA.sk) -"Používanie rastlinných alternatív pri príprave kávy nie je len odrazom dopytu našich návštevníkov, ale aj súčasťou nášho dlhodobého snaženia sa o udržateľnosť životného prostredia. V súlade s tým, sme od tohto roku zaviedli rovnakú cenu pre klasické nápoje s mliekom a aj pre tie s jeho alternatívami. Medziročne sa preferencie rastlinnej alternatívy zvýšili o 7 %," vysvetľuje Michal Holotík, Marketing Senior Manager Starbucks CZ/SK.Z údajov Starbucks vyplýva, že tento rok je na Slovensku najpopulárnejší ovsený rastlinný nápoj (32 %), ktorý predbehol mandľový nápoj (28 %). Na treťom mieste sú v obľúbenosti sójové nápoje (22 %) a štvrté kokosové (18 %).Brand manažérka značky Alpro spoločnosti Danone, Barbora Horníková, dodáva: "Značka Alpro zareagovala na očakávania milovníkov kávy, ktorí si z rôznych dôvodov chcú vychutnať svoju kávu s rastlinným nápojom, a uviedla na trh špeciálne upravené rastlinné nápoje v rade Alpro Barista. Vďaka nej sa "kávičkári” nemusia vzdať svojho obľúbeného nápoja a ani spôsobov jeho servírovania, ako je napríklad latte art."Alpro Barista je vyrobené tak, aby ho bolo možné behom chvíľky našľahať do krémovej peny, s ktorou možno ďalej kúzliť. Možnosti sú dve – buď si dať svoju obľúbenú kávu s Alpro Barista v niektorej z kaviarní Starbucks, alebo sa tí šikovnejší môžu pustiť do domáceho čarovania s penou, ktorá má rovnakú textúru ako tá z klasického mlieka.Alpro Barista je dostupné v 4 príchutiach: mandľa, kokosový orech, ovos a sója. Suroviny pre jeho výrobu, u ktorých je to možné, sú získavané čo najbližšie miestu výroby a spotreby, to znamená v Európe. Obaly sú vyrobené z aktuálne najudržateľnejšej dostupnej kombinácie materiálov, ktorá zároveň zaručí, že obsah zostane čerstvý.Hoci sa to môže zdať komplikované, latte art v domácich podmienkach nie je vôbec ťažké na prípravu. Ak je pre vás a vašich blízkych káva srdcovou záležitosťou, pripomeňte si to aj vizuálne obrázkom srdca! Postup je nasledovný:A je hotovo.Teraz si môžete vychutnať svoju obľúbenú kávu v kombinácii s láskou k rastlinným nápojom, ku svojmu zdraviu aj planéte.Informačný servis