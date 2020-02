Rastislav Špirko sa dohodol s Duklou Trenčín, „vojakom“ pomôže do konca aktuálnej sezóny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2020 (Webnoviny.sk) - Skúsený slovenský hokejový útočník Rastislav Špirko bude po ukončení angažmánu v HKM Zvolen naďalej pôsobiť na tisportligovej scéne. Tridsaťpäťročný rodák z Martina sa dohodol na spolupráci do konca aktuálnej sezóny 2019/2020 s Duklou Trenčín "Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť s Rasťom. Je to veľmi kvalitný a skúsený hráč, ktorý určite zapadne do našej koncepcie. Veríme, že bude veľmi produktívny a vylepší našu ofenzívu," povedal k angažovaniu Špirka na klubovom facebooku športový riaditeľ Trenčanov Branko Radivojevič.Špirko hral v minulosti v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži aj za Nové Zámky a rodný Martin. Skúsenosti zbieral aj v Česku a ruskej KHL, v ktorej hral za Lev Poprad, Chabarovsk, Spartak Moskva aj Jekaterinburg.Za slovenskú reprezentáciu odohral 43 zápasov a strelil v nich 4 góly, na majstrovstvá sveta sa však nikdy neprebojoval.