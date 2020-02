Švajčiar Loic Meillard vyhral v Chamonix paralelný obrovský slalom a získal malý glóbus

SP v zjazdovom lyžovaní



Chamonix (Fr.)



Paralelný obrovský slalom mužov: 1. Loic Meillard (Švaj.), 2. Thomas Tumler (Švaj.), 3. Alexander Schmid (Nem.), 4. Tommy Ford (USA), 5. Žan Kranjec (Slovin.), 6. Thibaut Favrot (Fr.)



Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 29 zo 44 pretekov): 1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 903 bodov, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 856, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 842, 4. Matthias Mayer (Rak.) 692, 5. Beat Feuz (Švaj.) 617, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 588, ... 132. Adam Žampa (SR) 12



Konečné poradie v hodnotení paralelného obrovského slalomu (po 2 z 2 pretekov): 1. Loic Meillard (Švaj.) 129, 2. Rasmus Windingstad (Nór.) 103, 3. Stefan Luitz (Nem.) 82



9.2.2020 (Webnoviny.sk) - Švajčiar Loic Meillard ovládol nedeľňajší paralelný obrovský slalom vo francúzskom stredisku Chamonix. V porovnaní s kvalifikáciou si vylepšil svoje umiestnenie o šesť priečok a okrem premiérového triumfu vo Svetovom pohári sa teší aj z malého glóbusu za víťazstvo v tohtosezónnom hodnotení spomenutej disciplíny.Doposiaľ boli jeho najlepším výsledkom tri druhé miesta, to ostatné sa zrodilo v minulotýždňovom nedeľňajšom obrovskom slalome v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Meillard v nedeľňajšom finále o 25 stotín sekundy zdolal krajana Thomasa Tumlera.Slovenský reprezentant Adam Žampa neuspel už v kvalifikácii paralelného obrovského slalomu. V súčte oboch kvalifikačných kôl dosiahol čas 42,32 s, od najbližšej postupovej 32. priečky ho delila jedna desatina sekundy.Po zvládnutej prvej jazde figuroval na 12. priečke s mankom 32 stotín sekundy, druhý pokus sa mu však nevydaril a k doterajším dvanástim bodom nepridal ďalšie do hodnotenia Svetového pohára 2019/2020.V tejto sezóne SP mužov v zjazdovom lyžovaní sa malý glóbus prvýkrát udeľoval aj v paralelnom obrovskom slalome, a to za sumár výsledkov z dvoch podujatí. Prvé z nich vyhral 23. decembra v talianskej Alta Badii Nór Rasmus Windingstad, ktorého v nedeľu klasifikovali až na 28. mieste.