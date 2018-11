Rastú bezhotovostné platby, ale hotovosť úplne nenahradia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. novembra (TASR) - Bezhotovostné platby nikdy úplne nevymažú hotovosť z bežného života, avšak to, čo ovplyvní budúcnosť bezhotovostných platieb, sú vzdelávanie verejnosti, moderné technológie a spôsoby ich využitia. Na tomto sa zhodli účastníci konferencie Deň bez hotovosti, ktorá sa konala v Bratislave.Dnes je realita taká, že až 60 % platieb sa uskutoční v hotovosti. Aj napriek tomuto faktu patrí Slovensko k najdynamickejším krajinám, kde počet bezhotovostných transakcií neustále rastie.povedal Rastislav Vallo, predseda Združenia pre bankové karty (ZBK).S jeho názorom sa stotožňuje aj Martin Peter, riaditeľ Centra pre finančné inovácie Ministerstva financií SR. Ten uvádza, že Slovensko je v porovnaní s ostatnými krajinami jednou z najinovatívnejších krajín, kde sa ľudia neboja používať na platenie moderné technológie.zdôrazňuje Peter.Ako sa však začne meniť pomer hotovostných a bezhotovostných platieb, ukáže budúcnosť. Podľa odborníkov je to vo veľkej miere generačná otázka. Podľa nich bude trvať minimálne 50 rokov, teda jednu až dve generácie, kým sa používanie bezhotovostných platieb zvýši natoľko, že budú vo výraznej prevahe oproti hotovosti. Pokrok bude v tomto smere závisieť od technológií a moderných nástrojov, ktoré budú podporovať bezhotovostné platenie.Podľa odborníkov sú kľúčovými spolupráca s vládou a investície do vzdelávania. Aby počet bezhotovostných transakcií mohol rásť, je nutné, aby sa skvalitňovali služby a rástla ich ponuka pre občanov a podnikateľov.Všetko však stojí a padá na vzdelávaní. Odborníci sa taktiež zhodli na fakte, že vzdelávanie o finančnej gramotnosti je nutné zaviesť už v čo najskoršom veku, no zároveň ruka v ruke s tým je nutné edukovať aj ľudí v produktívnom veku, ktorí dnes častejšie siahajú po hotovosti.