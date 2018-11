USA zvažuje vyhostenie duchovného Gülena s cieľom upokojiť Turecko

Na archívnej snímke turecký duchovný Fethullah Gülen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. novembra (TASR) - Spojené štáty hľadajú spôsob, ako vyhostiť tureckého duchovného Fethullaha Gülena s cieľom zmierniť tlak Turecka na Saudskú Arábiu v súvislosti s vraždou novinára. Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke televízna stanica NBC News odvolávajúc sa na správy nemenovaných amerických predstaviteľov.Pokus o vyriešenie otázky Gülenovho pobytu v USA môže byť podľa NBC News súčasťou snahy zmierniť hnev tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana ohľadom vraždy a zároveň si udržať dobrý vzťah s vplyvným saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Spojenectvo s Rijádom je pre Washington dôležité v snahách o obmedzovanie vplyvu Iránu a urovnanie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.Turecko v reakcii na správu NBC vylúčilo možnosť dohody s USA, v rámci ktorej by Ankara zbrzdila vyšetrovanie istanbulskej vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího výmenou za Gülenovo vyhostenie.Fethullah Gülen, žijúci v Pennsylvánii od roku 1990, sa na území USA zdržiava na základe zelenej karty, ktorá imigrantom povoľuje trvalý pobyt v krajine. Turecká vláda ho obviňuje z pokusu o prevrat v júli 2016, po ktorom Ankara oficiálne požiadala USA o jeho vydanie do Turecka. Washington však tejto žiadosti vtedy nevyhovel, keďže dôkazový materiál poskytnutý Ankarou nepovažoval za dostatočne presvedčivý. Samotný Gülen akúkoľvek spojitosť s neúspešným pučom v Turecku odmieta.Administratíva prezidenta Donalda Trumpa teraz podľa zdrojov NBC vydala pokyny ministerstvu spravodlivosti USA a Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI), aby prípad možného Gülenovho vyhostenia znovu otvorili. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti bolo zase požiadané, aby poskytlo informácie o právnom statuse, ktorý umožňuje tureckému duchovnému pobyt v USA.Saudskoarabský generálny prokurátor Saúd Mudžib vo štvrtok informoval, že žiada tresty smrti pre piatich Saudskoarabov obvinených z objednania i vykonania vraždy Chášukdžího. Zároveň však očistil vplyvného korunného princa Muhammada, ktorý podľa jeho slov nemal s vraždou nič spoločné. Erdogan však princa obviňuje z organizovania celej akcie.Novinár Chášukdží, žijúci v americkom exile, patril medzi popredných kritikov vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Nezvestný je od 2. októbra, keď vstúpil do budovy konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné k sobášu s tureckou snúbenicou. Z konzulátu ho však už nevideli vychádzať a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu.Úrad hlavného istanbulského prokurátora Irfana Fidana na konci októbra potvrdil, že Chášukdží sa stal obeťou úkladnej vraždy, pri ktorej ho ihneď po vstupe do priestorov zastupiteľského úradu uškrtili.