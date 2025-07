Rastúca chudoba na Slovensku je podľa klimatickej iniciatívy dôsledkom neadresnej politiky

Dvojitá hrozba

Nedostatok financií

29.7.2025 (SITA.sk) - Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) s vážnym znepokojením reaguje na najnovšie zistenia Národnej banky Slovenska , podľa ktorých na Slovensku od roku 2020 rastie podiel obyvateľov ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Aktuálne je to ažobyvateľstva. Tento vývoj ide opačným smerom než v Európskej únii , kde chudoba systematicky klesá. Materiálna deprivácia a neschopnosť domácností zabezpečiť si základné potreby pribúda naprieč celou krajinou.Ak má byť transformácia úspešná a spravodlivá, Slovensko potrebuje podľa iniciatívy kombináciu dostupných dotácií, kvalitnej informovanosti a cielenej podpory pre najzraniteľnejšie skupiny.„Slovensko čelí dvojitej hrozbe: rastúcej sociálnej nerovnosti a prehlbujúcej sa energetickej chudobe. Ak chceme zvládnuť energetickú transformáciu, musíme ju postaviť na princípoch spravodlivosti a solidarity. Inak sa problémy budú len prehlbovať,“ hovorí riaditeľka SKI Kateřina Chajdiaková Výsledky aktuálneho prieskumu SKI ukazujú, že energetická transformácia na Slovensku má výrazný sociálny rozmer. Zatiaľ čo zabezpečené domácnosti si môžu dovoliť investície do solárnych panelov či tepelných čerpadiel aj bez štátnej podpory, veľká časť populácie nemá na počiatočné náklady. Ažrespondentov podporuje vytváranie sociálnych programov pre chudobnejšie domácnosti.Dáta z prieskumu potvrdzujú, že záujem o energetickú efektívnosť na Slovensku existuje, no mnohých brzdí nedostatok financií. Medzi domácnosťami, ktoré zápasia s platením účtov za energie, ažnezvažuje žiadne opatrenia na zlepšenie efektívnosti. Dôvodom je finančná nedostupnosť. Ľudia chápu benefity zateplenia, obnoviteľných zdrojov či modernejšieho vykurovania, ale bez dostupnej podpory nemajú možnosť konať.Rastúci záujem o zatepľovanie a obnoviteľné zdroje energie ukazuje, že slovenská spoločnosť je na zmenu pripravená, chýbajú jej však nástroje a príležitosti.„Transformácia nebude úspešná, ak ju zvládnu len tí, ktorí si to môžu dovoliť. Potrebujeme systémové riešenia, ktoré zohľadnia reálnu finančnú situáciu domácností. Len tak zabezpečíme, že energetická zmena bude spravodlivá a nikto neostane pozadu,“ uzatvára Chajdiaková.