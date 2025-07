Výberové konanie na šéfa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín bolo transparentné, vyhlásilo ministerstvo

29.7.2025 (SITA.sk) - Výberové konanie na šéfa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín podľa Ministerstva kultúry (MK) SR prebehlo transparentne. Ako pre agentúru SITA uviedla riaditeľka odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská , šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) bude postupovať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.Po tom, ako sa oboznámi so zápisnicou, vymenuje uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, a to po vzájomnej dohode s daným uchádzačom. „Poradie uchádzačov je pre ministerku záväzné,“ zdôraznila Bačinská. Hnutie Slovensko pred niekoľkými dňami apelovalo na zrušenie výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a jeho zopakovanie transparentnou formou, ktorá bude férová a pod verejnou kontrolou. Rezort kultúry vyhlásil výberové konanie na post riaditeľa Fondu pred niekoľkými týždňami, záujemcovia sa mohli hlásiť najneskôr do 10. júla.Výberové konanie sa konalo vo štvrtok 24. júla. Poslanec NR SR Peter Pollák a bývalá ministerka kultúry Natália Milanová poukázali na to, že výber nového šéfa Fondu, ktorý každoročne rozdeľuje milióny eur na podporu menšinovej kultúry, prebehol za zatvorenými dverami, bez informovania verejnosti, a tiež bez prítomnosti médií a odbornej verejnosti.