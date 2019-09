Ratingová agentúra S&P zvýšila rating Španielska o jeden stupeň

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) zvýšila rating Španielska o jeden stupeň, pričom poukázala na pozitívne vyhliadky v oblasti hospodárskeho rastu a na znižujúci sa rozpočtový deficit.Ako uviedla agentúra AFP, S&P v piatok večer (20. 9.) oznámila, že rating Španielska upravuje z pôvodnej úrovne A- na stupeň A. Ekonomika si podľa S&P počína dobre, napriek politickému patu a spomaľovaniu rastu v Európskej únii. Španielsko by malo zvládnuť aj dôsledky prípadného odchodu Británie z EÚ bez dohody. Okrem rastu a rozpočtového deficitu sa pod zlepšenie ratingu podpísal podľa S&P aj pokrok v znižovaní zadlženia verejného a firemného sektora.Predtým zvýšila agentúra rating Španielska v marci 2018. Aj pred 1,5 rokom ho posunula o jeden stupeň, z BBB+ na A-, zároveň však stanovila pozitívny výhľad. Tento raz stanovila výhľad stabilný.Analytici S&P odhadujú, že rozpočtový deficit Španielska dosiahne tento rok približne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ak sa prognóza naplní, bude to najnižší rozpočtový schodok za posledných 12 rokov. Ekonomika by mala vzrásť o 2,2 %.Stále sú tu však aj riziká pre vyhliadky španielskej ekonomiky, dodáva S&P. Tie predstavuje politická situácia. Politickým stranám sa od aprílových volieb nepodarilo zostaviť vládu a Španielov čakajú v novembri ďalšie voľby.